“カンプ・ノウの亡霊”にアディオス！ 15年の歳月要した初勝利に現地紙は「シメオネにとって一生忘れられない夜」

“カンプ・ノウの亡霊”にアディオス！ 15年の歳月要した初勝利に現地紙は「シメオネにとって一生忘れられない夜」