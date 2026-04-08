7人組アイドルグループPalette Paradeが5日、東京・渋谷で全国ツアー「JAM JAM JAM!!!!!!!」をスタートさせた。終盤、9月8日にLINE CUBE SHIBUYAでの5周年ワンマンライブ開催をサプライズ発表。終演直後の葵うた、夏目志穂が独占コメントを寄せた。（推し面取材班）

■葵うた

全国ツアーが決まってから、私たちがSNSとか単独ライブとかで、全国ツアー頑張っていくよってずっと言ってきたので、今日のツアー初日、ファンの人の気持ちというか、熱量と熱気がすごくて、それに負けないように私たちも気合い入って、めちゃくちゃ楽しかったです!

最後も大きい発表があって、ニューシングルのリリースも知らなかったので、これから始まるリリースイベントでも、いろんなところを回れるのが楽しみですし、初めて言うのですが広島でもリリ−スイベントしたいなって!

できたら地方でもリリイベたくさんできたらいいなって思います!

LINE CUBE SHIBUYA公演も発表されて、ヤバい!!私、今日のライブでも言いましたが、ちょうど昨日ファンの人に、次の周年ワンマンどこだと思う？っていう話しをしていた時に、LINE CUBE SHIBUYAがいいよね！ってちょうど話したところで、ビックリしました!

未知すぎますが頑張りたいですし、でもその前にツアーファイナルのO-EAST公演があるので、メンバー全員が強い思いとして、絶対にO-EASTのチケットをソールドアウトさせたいといろいろなところで言ってますので、O-EASTをまずはチケット完売させて、最高な状態でLINE CUBEを迎えられたらと思います!

是非、この記事を読んでいる皆さんも遊びに来てください!!

■夏目志穂

今日、全国ツアーの初日が終わりました！全国ツアーはO-EASTのファイナルが控えているのですが、私の大きな目標とメンバー全員の目標として、O-EASTを絶対に完売させたいんです!

私最近、私たちよりも後にデビューしたアイドルが、私たちより大きな会場でワンマンしていたり、ライブが盛り上がっている様子を見ていて、もちろんユニットそれぞれだから私たちには私たちの良さがあるとは思いつつ、相当に悔しかったんです!

ファンの人が増えているのはとても嬉しいけど、一方で悔しい気持ちもあって、だからO-EASTを完売させるような勢いをこの全国ツアーでつけることで、その悔しい気持ちから脱却できるのではないかって思っていて!

そのためには、全国ツアー各会場で、皆さんの予想を超えるようなライブをお届けすることが大事だと思ってます！皆さんがワクワクして、パレパレいいねっていう皆さんの口コミとか気持ちが全国で広がって、O-EAST完売させられたらいいなって思います!

今日、ツアーの初日で初披露させていただきました、ツアータイトルにもなってます新曲「JAMJAMJAM!!!!!!」の振り付けを私が担当させていただきまして！キャッチーな振り付けで、お客様が自然と体が勝手に動くような、ライブが楽しくなるきっかけになるような1曲になればいいなって思います!

あと過去最大規模、LINE CUBE SHIBUYA公演も発表されました!このLINE CUBE SHIBUYAもチケット完売させたいです！不可能なことではないと思ってます!

そのくらいの本気の気持ちで向かわないといけないなって思ってます!まずはO-EASTチケット完売！そしてLINE CUBE SHIBUYAチケット完売！私たち頑張ります!!!