卓球の「WTTコンテンダー太原」は9日から本戦が開幕する。日本からは男女の有力選手がエントリーしており、上位進出への期待が高まっている。

中でも注目が集まるのは、日本選手が上位シードを占めた女子シングルスで、日本勢による優勝争いの可能性も高まっている。

■女子はトップ10選手が不在

今大会の女子シングルスはトップ10選手がエントリーしておらず、第2勢力となる日本勢が上位に名を連ねる可能性が十分ある。

第1シードは世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）。3月の「WTTチャンピオンズ重慶」では1回戦で世界2位の王曼碰（中国）を破り、2019年の伊藤美誠（スターツ）以来となる日本勢の勝利を挙げた。そのままベスト4へ進出し、好調を維持して今大会を迎える。

また、第3シードで世界14位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）も優勝候補の一角で、直近の「ITTF男女ワールドカップ」では日本女子で唯一のベスト8入りを果たした。第4シードで同16位の長粼美柚（木下アビエル神奈川）を含め、日本勢が優勝争いを牽引することが期待される。

なお、今回のドローでは日本勢同士による直接対決の可能性がある。大藤は準々決勝で、今大会ダブルスペアとしても出場する横井咲桜（ミキハウス）と対戦する可能性がある。さらに橋本も準々決勝で木原美悠（トップおとめピンポンズ名古屋）や平野美宇（木下グループ）と対戦する可能性があり、長粼もベスト8に進出すれば佐藤瞳（ミキハウス）と対戦する可能性がある。同士討ちが上位争いの行方を左右しそうだ。

上位シードに日本の有力選手が揃った今大会は、日本勢による優勝争いの可能性も十分ある。太原でのWTTシリーズを制するのは誰か。その戦いに注目が集まる。