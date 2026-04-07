「怒られているのに嬉しい」騎士から注意を受ける中、魔法使いは彼の優しさを噛みしめる／冤罪悪女は騎士様から逃げられない！

「怒られているのに嬉しい」騎士から注意を受ける中、魔法使いは彼の優しさを噛みしめる／冤罪悪女は騎士様から逃げられない！