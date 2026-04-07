「怒られているのに嬉しい」騎士から注意を受ける中、魔法使いは彼の優しさを噛みしめる／冤罪悪女は騎士様から逃げられない！
『冤罪悪女は騎士様から逃げられない！』（有野幸：シナリオ、りえこ：ネーム、ヒノミナ：作画/LINEマンガ）第8回【全9回】
【漫画】『冤罪悪女は騎士様から逃げられない！』を第1回から読む
類いまれな魔力を持つ故に人々から気味悪がられ、人里離れた森に住む魔法使い・リサ。1人の弟子と共に静かに暮らしていたが、ある日魔法を使うところを見知らぬ騎士たちに見られ、身に覚えのない「悪名高い魔女」として断罪されてしまう。封印の魔法により20年の生涯を終えたと思ったリサだったが…なんと100年後、封印が解け無事に復活！ 復活直後にイケメンの騎士・オーランドと出会い、仲を深め、第二の人生を謳歌しようとするのだが…騎士としてのオーランドの任務は、先祖が封印した魔女であるリサの退治。罪を着せられたリサと彼女に惹かれていくオーランドの運命や如何に――。冤罪から始まるロマンスファンタジー『冤罪悪女は騎士様から逃げられない！』をお楽しみください。
© LINE MANGA WEBTOON STUDIO/LDF
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類いまれな魔力を持つ故に人々から気味悪がられ、人里離れた森に住む魔法使い・リサ。1人の弟子と共に静かに暮らしていたが、ある日魔法を使うところを見知らぬ騎士たちに見られ、身に覚えのない「悪名高い魔女」として断罪されてしまう。封印の魔法により20年の生涯を終えたと思ったリサだったが…なんと100年後、封印が解け無事に復活！ 復活直後にイケメンの騎士・オーランドと出会い、仲を深め、第二の人生を謳歌しようとするのだが…騎士としてのオーランドの任務は、先祖が封印した魔女であるリサの退治。罪を着せられたリサと彼女に惹かれていくオーランドの運命や如何に――。冤罪から始まるロマンスファンタジー『冤罪悪女は騎士様から逃げられない！』をお楽しみください。
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