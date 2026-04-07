お気に入りの景色をＳＮＳで配信 富山市いたち川
スタジオには気象予報士の平島さんです。みなさんから寄せられた「わたしのサクラ」、きょうは、富山市内を流れるいたち川沿いのサクラです。
毎年、満開のサクラをSNSで配信しているという富山市の女性にきのう、話を聞いてきました。
宮崎よしえさん
「皆さんごきげんよう、よしえです。いたち川です、満開です」
“富山のよしえ”としてSNSで身近な景色を生配信している、富山市の宮崎よしえさんです。
サクラは松川べりが有名ですが、いたち川も趣がありますよね。
宮崎よしえさん
「13～14年、お花見配信を始めてそれくらい経ちます」
「ここから向こうが皆さん、松川 です」
ここから眺めるサクラは、富山のまちなかで生まれ育った自分自身にエールを送ってくれるといいます。
宮崎よしえさん
「毎年毎年、元気をくれている存在なので。今年も1年頑張ろう、元気づけてくれる花です」
きょうの県内は、花散らしの雨になりました。
いたち川ではこれから、花筏も楽しめそうですね。
気温も寒くなりましたね。きのうとの気温差に、驚かれた方も多かったのではないでしょうか。
きょうの天気を天気図で振り返ります。
きょうは日本海に低気圧、 そして、太平洋側にも低気圧を伴った前線がのびていました。これらの影響で、県内は午前中を中心に雨となりました。
急に寒くなったのも、この低気圧の影響なんですか？
大陸側にある高気圧も影響しました。西の高気圧と東の低気圧の間に等圧線が縦に並んでいます。
低気圧は反時計回り、高気圧は時計回りに空気が流れるので、この2つの流れが歯車のようにかみ合うことで、北にある冷たい空気が富山に流れ込んできたのです。
この影響で、きょうは日中も気温が上がりませんでした。富山市の最高気温は19.8度でしたが、これは日付が変わったころに観測されたものです。
気温がどんどん下がったんですね。
正午の気温は8度でした。きのうの最高気温は、24.6度だったので、16度以上も低くなりました。
あすはどうでしょうか。
あすは、西から高気圧が張り出してくる見込みです。県内はこの高気圧に覆われて、朝からすっきりと晴れて、富山市の最高気温は15度と予想されています。
きょうよりは、日差しのぬくもりを感じられそうですね。
ただ、放射冷却の影響で朝は5度まで冷え込む見込みです。
出かけるときは、羽織れるものを持っていくとよさそうですね。