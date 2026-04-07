スタジオには気象予報士の平島さんです。みなさんから寄せられた「わたしのサクラ」、きょうは、富山市内を流れるいたち川沿いのサクラです。



毎年、満開のサクラをSNSで配信しているという富山市の女性にきのう、話を聞いてきました。



宮崎よしえさん

「皆さんごきげんよう、よしえです。いたち川です、満開です」



“富山のよしえ”としてSNSで身近な景色を生配信している、富山市の宮崎よしえさんです。





春は特に、このいたち川から松川にかけての散歩道が、宮崎さんのお気に入りです。サクラは松川べりが有名ですが、いたち川も趣がありますよね。宮崎よしえさん「13～14年、お花見配信を始めてそれくらい経ちます」「ここから向こうが皆さん、松川 です」ここから眺めるサクラは、富山のまちなかで生まれ育った自分自身にエールを送ってくれるといいます。宮崎よしえさん「毎年毎年、元気をくれている存在なので。今年も1年頑張ろう、元気づけてくれる花です」きょうの県内は、花散らしの雨になりました。いたち川ではこれから、花筏も楽しめそうですね。気温も寒くなりましたね。きのうとの気温差に、驚かれた方も多かったのではないでしょうか。きょうの天気を天気図で振り返ります。きょうは日本海に低気圧、 そして、太平洋側にも低気圧を伴った前線がのびていました。これらの影響で、県内は午前中を中心に雨となりました。急に寒くなったのも、この低気圧の影響なんですか？大陸側にある高気圧も影響しました。西の高気圧と東の低気圧の間に等圧線が縦に並んでいます。低気圧は反時計回り、高気圧は時計回りに空気が流れるので、この2つの流れが歯車のようにかみ合うことで、北にある冷たい空気が富山に流れ込んできたのです。この影響で、きょうは日中も気温が上がりませんでした。富山市の最高気温は19.8度でしたが、これは日付が変わったころに観測されたものです。気温がどんどん下がったんですね。正午の気温は8度でした。きのうの最高気温は、24.6度だったので、16度以上も低くなりました。あすはどうでしょうか。あすは、西から高気圧が張り出してくる見込みです。県内はこの高気圧に覆われて、朝からすっきりと晴れて、富山市の最高気温は15度と予想されています。きょうよりは、日差しのぬくもりを感じられそうですね。ただ、放射冷却の影響で朝は5度まで冷え込む見込みです。出かけるときは、羽織れるものを持っていくとよさそうですね。