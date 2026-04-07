『時光代理人』日本で初の舞台化 6月上演で出演は武子直輝、佐奈宏紀、小泉萌香ら
中国発のオリジナルアニメーション『時光代理人 -LINK CLICK-』が、日本で初めて舞台化されることが発表された。2024年に中国で上海のZero Generation Production によって制作され上演された舞台『時光代理人-法則游戯』（※則、戯は中国語表記）の日本リメイク版で、『「時光代理人-LINK CLICK- Game of Rules」THE MUSICAL』として6月18日〜28日に東京・IMM THEATERにて全14公演を上演。あわせて、キャストが発表された。
【写真】『時光代理人』日本ドラマ版トキ役は佐藤大樹、バディが本郷奏多
本作は、21年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーションが原作。中国でドラマ化、舞台化、そして日本でのアニメ放送、ドラマ化など、国境を越えて多彩に展開されている。
キャストは、トキ／程小時（チョン・シャオシー）役を武子直輝、ヒカル／陸光（ルー・グアン）役を佐奈宏紀、リン／喬苓（チャオ・リン）役を小泉萌香、エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役を石井陽菜、劉旻（リウ・ミン）役を上山航平、徐シャンシャン（シュー・シャンシャン）役を陽高真白、董易（ドン・イー）役を影山達也、朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役を早乙女じょうじ（兼役）、肖力（シャオ・リー）役を倉貫匡弘、陳彬（チェン・ビン）役を飯田寅義、エマの父親役を加藤大騎、エマの母親役を浅見静江がそれぞれ演じる。
チケット最速申込みは、きょう7日午後6時からオフィシャル先行、ムービックステージFC先行でスタート。
本作は、21年4月よりbilibili動画にて配信されたオリジナルアニメーションが原作。中国でドラマ化、舞台化、そして日本でのアニメ放送、ドラマ化など、国境を越えて多彩に展開されている。
キャストは、トキ／程小時（チョン・シャオシー）役を武子直輝、ヒカル／陸光（ルー・グアン）役を佐奈宏紀、リン／喬苓（チャオ・リン）役を小泉萌香、エマ／呉麗華（ウー・リーホワ）役を石井陽菜、劉旻（リウ・ミン）役を上山航平、徐シャンシャン（シュー・シャンシャン）役を陽高真白、董易（ドン・イー）役を影山達也、朱叶（ズゥー・イエ）役/劉晶(リウ・ジン)役を早乙女じょうじ（兼役）、肖力（シャオ・リー）役を倉貫匡弘、陳彬（チェン・ビン）役を飯田寅義、エマの父親役を加藤大騎、エマの母親役を浅見静江がそれぞれ演じる。
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