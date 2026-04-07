TOPIX先物テクニカルポイント（7日夜間取引終了時点）
7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.5ポイント高の3689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3837.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
3793.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3766.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
3695.88ポイント ボリンジャーバンド1σ
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3689.00ポイント 7日夜間取引終値
3661.10ポイント 5日移動平均
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3644.80ポイント 6日TOPIX現物終値
3624.96ポイント 25日移動平均
3620.60ポイント 75日移動平均
3602.00ポイント 一目均衡表・転換線
3554.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3483.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3412.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
3294.53ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3837.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
3793.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3766.79ポイント ボリンジャーバンド2σ
3695.88ポイント ボリンジャーバンド1σ
3694.25ポイント 一目均衡表・基準線
3689.00ポイント 7日夜間取引終値
3661.10ポイント 5日移動平均
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3644.80ポイント 6日TOPIX現物終値
3624.96ポイント 25日移動平均
3620.60ポイント 75日移動平均
3602.00ポイント 一目均衡表・転換線
3554.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3483.13ポイント ボリンジャーバンド2σ
3412.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
3294.53ポイント 200日移動平均
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