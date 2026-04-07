7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.5ポイント高の3689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3837.71ポイント ボリンジャーバンド3σ

3793.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3766.79ポイント ボリンジャーバンド2σ

3695.88ポイント ボリンジャーバンド1σ

3694.25ポイント 一目均衡表・基準線

3689.00ポイント 7日夜間取引終値

3661.10ポイント 5日移動平均

3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3644.80ポイント 6日TOPIX現物終値

3624.96ポイント 25日移動平均

3620.60ポイント 75日移動平均

3602.00ポイント 一目均衡表・転換線

3554.04ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3483.13ポイント ボリンジャーバンド2σ

3412.21ポイント ボリンジャーバンド3σ

3294.53ポイント 200日移動平均





株探ニュース

