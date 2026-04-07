　7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比37.5ポイント高の3689ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3837.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3793.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3766.79ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3695.88ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3694.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3689.00ポイント　　7日夜間取引終値
3661.10ポイント　　5日移動平均
3656.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3644.80ポイント　　6日TOPIX現物終値
3624.96ポイント　　25日移動平均
3620.60ポイント　　75日移動平均
3602.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3554.04ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3483.13ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3412.21ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3294.53ポイント　　200日移動平均


株探ニュース