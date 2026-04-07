“シングルマザー”MALIA.、ドバイ移住の理由は“日本のお受験事情” 三男は「王族が通うような学校」に通学中
4児の母でモデル・起業家のMALIA.が、5日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』＃10に出演。日本を離れドバイへ移住した理由と、現在のセレブ育児について明かした。
【動画】MALIA.の超セレブなドバイ生活に驚くスタジオ陣
新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。2022年から三男とドバイへ移住したMALIA.は、日本を離れたリアルな理由を告白。「（三男が）0歳の時にシングルマザーになったので、シングルマザーで名門私立の幼小中高一貫校を受験するのは、日本だとかなりハードルが高い」と明かし、ドバイでの受験の道を選んだと語った。
さらに息子は「王族が通うような学校」に通っているといい、現地での規格外のセレブ育児についても言及。「パレス（宮殿）に住んでいる子もいれば、マンションに住んでいる子もいる」と同級生事情を語ると、「送り迎えの車が豪華」「だいたい長い」と送迎車がドラマのようなロングリムジンばかりだという事実も明かし、MC陣を驚かせた。
本コーナーにはほかに、元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさみ、実業家のMALIA.、ギャルモデル出身でシングルマザーのまぁみ、『痛快！ビッグダディ』の美奈子らが登場した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。
【動画】MALIA.の超セレブなドバイ生活に驚くスタジオ陣
新コーナー「ちょっと言わせて！ワケありママの愚痴ぶっちゃける会」では、“ワンオペママ”をテーマにトークを展開。2022年から三男とドバイへ移住したMALIA.は、日本を離れたリアルな理由を告白。「（三男が）0歳の時にシングルマザーになったので、シングルマザーで名門私立の幼小中高一貫校を受験するのは、日本だとかなりハードルが高い」と明かし、ドバイでの受験の道を選んだと語った。
本コーナーにはほかに、元モーニング娘。でフリーアナウンサーの紺野あさみ、実業家のMALIA.、ギャルモデル出身でシングルマザーのまぁみ、『痛快！ビッグダディ』の美奈子らが登場した。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみが務める。