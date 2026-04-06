B2残り6試合時点の“仮想”プレーオフ組み合わせ…熊本が西地区2位浮上、神戸は第1シード確定

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦は第29節を終え、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の構図がさらに鮮明になった。西地区を制した神戸ストークスはプレーオフ第1シードが確定。残る焦点は東地区優勝争いとシード順、そしてプレーオフ最後の1枠を巡る戦いに絞られてきた。

東地区では信州ブレイブウォリアーズと福島ファイヤーボンズによる首位争いが続いている。今節は両チームが1勝1敗でゲーム差は「2」のまま変わらず、信州の地区優勝マジックは「5」に減少。後続との差を踏まえても、優勝争いはこの2チームに絞られている状況だ。

一方、西地区では熊本ヴォルターズが勢いを加速させている。怒涛の14連勝で地区2位に浮上し、前節から3連敗を喫した愛媛オレンジバイキングスをかわした。上位のシード争いにも変化が見られている。

また、ワイルドカード争いでは2位・鹿児島レブナイズと3位・ライジングゼファー福岡が直接対決で1勝1敗。ゲーム差は「4」のままとなり、残り6試合での逆転は一層難しい状況となった。鹿児島にとっては、プレーオフ進出へ大きく前進した格好だ。

第30節では愛媛vs福島、熊本vs横浜エクセレンス、神戸vs鹿児島など、上位争いとプレーオフ争いを左右するカードが並ぶ。レギュラーシーズンも残り6試合となり、1試合ごとの結果が順位に直結する状況が続いている。

◆▼B2第30節の対戦カード

ベルテックス静岡 vs 福井ブローウィンズ



信州ブレイブウォリアーズ vs 岩手ビッグブルズ



青森ワッツ vs 山形ワイヴァンズ



愛媛オレンジバイキングス vs 福島ファイヤーボンズ



熊本ヴォルターズ vs 横浜エクセレンス



バンビシャス奈良 vs ライジングゼファー福岡



神戸ストークス vs 鹿児島レブナイズ