NHK『うたコン』歌姫特集 岡村孝子が復帰後初の生放送 新しい学校のリーダーズSUZUKAは「絶体絶命」初披露
NHKの音楽番組『うたコン』の7日放送回では、『あこがれの歌姫』を特集する。
【写真】スペシャルインタビューで登場する北島三郎
歌姫たちが届けてきた名曲をたっぷりと特集する今回の放送。レコードデビュー53年の高橋真梨子（※高＝はしごだか）は、NHKホールで代表曲「for you...」「桃色吐息」を生披露する貴重なステージを届ける。
「待つわ（あみん）」のヒットでも知られる、ソロデビュー40周年の岡村孝子は「夢をあきらめないで」を披露。2019年に白血病と診断されるも、闘病と療養の末、現在は音楽活動を再開。今回が復帰後初の生放送のステージとなる。
そして、テーマに合わせた名曲や貴重映像を蔵出しする新コーナー「うたのミュージアム」が今回からスタート。初回のゲストは、デビュー50周年の細川たかしで、歴代のスターたちとの豪華共演映像を公開する。ステージでは、10人の三味線との熱い共演で最新曲「カムイ岬」を熱唱する。
さらに人気アーティストによる“好きな歌姫”の名曲カバーも。市川由紀乃と＝LOVEは、中森明菜の「少女A」を槙田紗子の振り付けとともに届ける。
新しい学校のリーダーズはSUZUKAが“歌謡曲に魅了された”という山口百恵の「絶体絶命」をテレビ初披露。JUJUは子供のころから聴いていたというテレサ・テンの「つぐない」、そしてカーペンターズが歌い人気を集めた「Superstar」をカバーする。
ほかにもNHKに残る歌姫たちの貴重パフォーマンス映像が公開される。
■放送予定
4月7日（火） 後7：57〜8：42 ＜NHK総合＞
【写真】スペシャルインタビューで登場する北島三郎
歌姫たちが届けてきた名曲をたっぷりと特集する今回の放送。レコードデビュー53年の高橋真梨子（※高＝はしごだか）は、NHKホールで代表曲「for you...」「桃色吐息」を生披露する貴重なステージを届ける。
「待つわ（あみん）」のヒットでも知られる、ソロデビュー40周年の岡村孝子は「夢をあきらめないで」を披露。2019年に白血病と診断されるも、闘病と療養の末、現在は音楽活動を再開。今回が復帰後初の生放送のステージとなる。
さらに人気アーティストによる“好きな歌姫”の名曲カバーも。市川由紀乃と＝LOVEは、中森明菜の「少女A」を槙田紗子の振り付けとともに届ける。
新しい学校のリーダーズはSUZUKAが“歌謡曲に魅了された”という山口百恵の「絶体絶命」をテレビ初披露。JUJUは子供のころから聴いていたというテレサ・テンの「つぐない」、そしてカーペンターズが歌い人気を集めた「Superstar」をカバーする。
ほかにもNHKに残る歌姫たちの貴重パフォーマンス映像が公開される。
■放送予定
4月7日（火） 後7：57〜8：42 ＜NHK総合＞