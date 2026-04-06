◇ア・リーグ エンゼルス8×─7マリナーズ（2026年4月5日 アナハイム）

エンゼルスのマイク・トラウト外野手（34）が5日（日本時間6日）、本拠でのマリナーズ戦に「2番・中堅」で先発出場。8回の第5打席で左手に死球を受け負傷交代するアクシデントに見舞われた。

6─5の8回1死三塁で相手4番手・レグミナの2球目、94・2マイル（約151・6キロ）の直球が左手を直撃。痛みのあまり顔をゆがめた。

すぐにトレーナーらが駆けつけ、状態を確認したが、そのまま代走を送られ、ベンチに退いた。

トラウトは今季ここまで10試合に出場し、打率・212、2本塁打、3打点。この日は3回の第2打席で二塁打を放っていた。

チームはこの回、無得点に終わると9回にマリナーズに同点に追いつかれ、試合は延長戦へ。11回1死二、三塁からシャヌエルが左犠飛を放ってサヨナラ勝ちを収めた。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、試合後にエンゼルスのカート・スズキ監督がトラウトについて、レントゲン検査の結果、骨には異常が見られず打撲だったと説明。今後については状態を見ながら、出場可否を判断するとした。