日向坂46、ライブで怒涛の展開 Wアンコール→17th告知VTR→異例のフォーメーション＆センター発表→そのまま初披露「息する間もなかった」「サプライズすぎて腰抜かした」の声【7回目のひな誕祭】
【モデルプレス＝2026/04/05】日向坂46が4月4日・5日、神奈川・横浜スタジアムにて「7回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜」を開催。Wアンコールでサプライズ発表が行われた。
【写真】日向坂46、17thで初単独センターを務めるメンバー
本公演ではおひさま（※日向坂46ファンの愛称）の鳴り止まない歓声に応え、Wアンコールが行われた。突如モニターに映像が映し出されると、次の瞬間「17th Single『Kind of love』」の文字が浮かび上がった。会場からは大きな歓声が上がり、興奮に包まれる中、フォーメーションも発表。3列目を宮地すみれ、渡辺莉奈、山口陽世、森本茉莉、清水理央、高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、2列目を片山紗希、上村ひなの、小坂菜緒、金村美玖、松尾桜、1列目を正源司陽子、大野愛美、そしてセンターを藤嶌果歩が務める。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源とWセンターを務めて以来2回目で、単独センターは初となる。
さらにサプライズはこれだけでは終わらず、そのまま表題曲「Kind of love」を初披露。パフォーマンスが終わると「And…」の文字が映し出され、「17th Single ひなた坂46 LIVE」の開催も発表された。
通常は日向坂46の冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系／毎週日曜深夜1時20分〜）でフォーメーションが発表される中、ライブでの発表となったことに、ファンからは「異例の発表」「息する間もなかった」「サプライズすぎて腰抜かした」「怒涛の展開」などの声が上がっている。
3列目：宮地すみれ、渡辺莉奈、山口陽世、森本茉莉、清水理央、高橋未来虹
2列目：片山紗希、上村ひなの、小坂菜緒、金村美玖、松尾桜
1列目：正源司陽子、藤嶌果歩、大野愛実
「ひな誕祭」は日向坂46のデビュー日である3月27日を節目として開催されてきたグループのメモリアルライブ。7回目となる今回は、2023年、2024年、2025年に続き、横浜スタジアムにて開催された。2日間に渡って開催された本ライブでは三期生Zeepツアーの開催、17thシングルリリース＆フォーメーションがサプライズ発表されるなど、終始熱狂の渦が巻き起こった。（modelpress編集部）
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◆日向坂46、ライブで17th発表
本公演ではおひさま（※日向坂46ファンの愛称）の鳴り止まない歓声に応え、Wアンコールが行われた。突如モニターに映像が映し出されると、次の瞬間「17th Single『Kind of love』」の文字が浮かび上がった。会場からは大きな歓声が上がり、興奮に包まれる中、フォーメーションも発表。3列目を宮地すみれ、渡辺莉奈、山口陽世、森本茉莉、清水理央、高橋未来虹（※「高」正しくは「はしごだか」）、2列目を片山紗希、上村ひなの、小坂菜緒、金村美玖、松尾桜、1列目を正源司陽子、大野愛美、そしてセンターを藤嶌果歩が務める。藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源とWセンターを務めて以来2回目で、単独センターは初となる。
通常は日向坂46の冠番組『日向坂で会いましょう』（テレビ東京系／毎週日曜深夜1時20分〜）でフォーメーションが発表される中、ライブでの発表となったことに、ファンからは「異例の発表」「息する間もなかった」「サプライズすぎて腰抜かした」「怒涛の展開」などの声が上がっている。
◆17thシングル「Kind of love」フォーメーション
3列目：宮地すみれ、渡辺莉奈、山口陽世、森本茉莉、清水理央、高橋未来虹
2列目：片山紗希、上村ひなの、小坂菜緒、金村美玖、松尾桜
1列目：正源司陽子、藤嶌果歩、大野愛実
◆日向坂46「7回目のひな誕祭」
「ひな誕祭」は日向坂46のデビュー日である3月27日を節目として開催されてきたグループのメモリアルライブ。7回目となる今回は、2023年、2024年、2025年に続き、横浜スタジアムにて開催された。2日間に渡って開催された本ライブでは三期生Zeepツアーの開催、17thシングルリリース＆フォーメーションがサプライズ発表されるなど、終始熱狂の渦が巻き起こった。（modelpress編集部）
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