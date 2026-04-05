亀梨和也が声優初挑戦、TVアニメ『神の雫』アフレコ密着映像が公開 実写版→アニメ再演について語る【第1話あらすじあり】
TVアニメ『神の雫』（4月10日放送・配信スタート）から、亀梨和也のアフレコに密着したメイキング映像が公開された。
【動画】TVアニメ『神の雫』亀梨和也のアフレコに密着したメイキング映像
同作は、世界的ワイン評論家・神咲豊多香の遺言状に記された、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の1本“神の雫”をめぐり、豊多香の実の息子・神咲雫（亀梨）と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の2人が、複雑で芳醇な戦いを繰り広げる。
第1話のアフレコにカメラが潜入。緊張感のある現場の生の空気感や、豪華スタッフ・キャスト陣によるプロの仕事ぶりを約30分の映像でたっぷり伝える。
インタビューパートでは、亀梨が初めてのアフレコで苦労したことから、実写版で演じた役を再びアニメで演じる意気込みについて語るほか、糸曽賢志監督・横田知加子音響監督・佐藤拓也（遠峰一青役）・内田真礼（紫野原みやび役）もそれぞれの作品にかける想いを熱く語る。
■放送情報
TOKYO MX、BS日テレ、関西テレビにて2026年4月10日より2クール放送
TOKYO MX 4月10日より毎週金曜23:30〜
BS日テレ 4月11日より毎週土曜23:00〜
関西テレビ 4月12日より毎週日曜25:54〜
テレビ愛媛 4月11日より毎週土曜25:50〜
北海道放送 4月23日より毎週木曜25:56〜
■配信情報
アニメタイムズ・Hulu・Leminoにて2026年4月10日毎週金曜日 24時30分〜見放題最速配信
その他各配信プラットフォームでは2026年4月15日より毎週水曜 24時30分〜順次配信
■第1話「すべての闘いのはじまりに」あらすじ
太陽ビール営業部で働く神咲雫は、ある日、新設のワイン事業部への異動を命じられる。世界的なワイン評論家の神咲豊多香の息子でありながら、ワインを飲んだことのない雫。予期せぬ内示に困惑していたところ、豊多香の訃報が届く。豊多香は、雫と、豊多香の養子であり若き天才ワイン評論家の遠峰一青に遺言状を残しこの世を去った。そこには、彼が選んだ偉大なる12本のワインとその頂点に立つ幻の１本“神の雫”を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。ワインの知識がない雫は、偶然知り合ったソムリエ見習いの紫野原みやびに助けを求める。お店のワインセラーで雫とともにワインを探していたみやびは、その最中に商談の鍵を握る幻のワイン、アンリ・ジャイエの『クロ・パラントゥ』を割ってしまう。
【動画】TVアニメ『神の雫』亀梨和也のアフレコに密着したメイキング映像
同作は、世界的ワイン評論家・神咲豊多香の遺言状に記された、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の1本“神の雫”をめぐり、豊多香の実の息子・神咲雫（亀梨）と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の2人が、複雑で芳醇な戦いを繰り広げる。
インタビューパートでは、亀梨が初めてのアフレコで苦労したことから、実写版で演じた役を再びアニメで演じる意気込みについて語るほか、糸曽賢志監督・横田知加子音響監督・佐藤拓也（遠峰一青役）・内田真礼（紫野原みやび役）もそれぞれの作品にかける想いを熱く語る。
■放送情報
TOKYO MX、BS日テレ、関西テレビにて2026年4月10日より2クール放送
TOKYO MX 4月10日より毎週金曜23:30〜
BS日テレ 4月11日より毎週土曜23:00〜
関西テレビ 4月12日より毎週日曜25:54〜
テレビ愛媛 4月11日より毎週土曜25:50〜
北海道放送 4月23日より毎週木曜25:56〜
■配信情報
アニメタイムズ・Hulu・Leminoにて2026年4月10日毎週金曜日 24時30分〜見放題最速配信
その他各配信プラットフォームでは2026年4月15日より毎週水曜 24時30分〜順次配信
■第1話「すべての闘いのはじまりに」あらすじ
太陽ビール営業部で働く神咲雫は、ある日、新設のワイン事業部への異動を命じられる。世界的なワイン評論家の神咲豊多香の息子でありながら、ワインを飲んだことのない雫。予期せぬ内示に困惑していたところ、豊多香の訃報が届く。豊多香は、雫と、豊多香の養子であり若き天才ワイン評論家の遠峰一青に遺言状を残しこの世を去った。そこには、彼が選んだ偉大なる12本のワインとその頂点に立つ幻の１本“神の雫”を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。ワインの知識がない雫は、偶然知り合ったソムリエ見習いの紫野原みやびに助けを求める。お店のワインセラーで雫とともにワインを探していたみやびは、その最中に商談の鍵を握る幻のワイン、アンリ・ジャイエの『クロ・パラントゥ』を割ってしまう。
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