日本女子プロゴルフ協会公式Instagramは4月2日に投稿を更新し、「ヤマハレディースオープン葛城」第1日のフォトギャラリーを公開した。静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部 山名コースで行われている大会の初日を伝える内容で、投稿にはリシャール・ミル所属の青木瀬令奈（33）をはじめ、吉澤柚月（22）や六車日那乃（23）らの笑顔ショット、選手同士の2ショットなどが収められている。

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掲載された写真の1枚では、白いサンバイザーに春らしいのウエアを合わせた吉澤と六車が、柔らかな表情でほほ笑んでいる。背景をぼかした自然な構図も印象的で、ゴルフ場の穏やかな空気と大会初日のリラックスした雰囲気が伝わってくる。ギャラリー内には、選手同士が並んだ和やかなショットも含まれており、コース上とはまた違った表情が楽しめる。

【画像】笑顔を見せる吉澤と六車（画像はJLPGA公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「がんばれ！」「吉澤さんと六車さんのツーショット」「六車プロ、やればできる子だよー」「柚月ちゃん可愛ええ」といった各選手への声援が寄せられている。