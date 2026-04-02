水上恒司がコブラツイスト＆ユンホ（東方神起）がハイキック、映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』新カット解禁
日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の新規場面カットが解禁された。
【画像】ユンホ（東方神起）長い脚でハイキック！新カット
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内田英治氏が監督を手掛けた。
メインキャストは、新宿中央署のルーキー刑事・相葉四郎を主演・水上恒司、相葉の最強のバディとなる韓国のエリート刑事、チェ・シウを東方神起のユンホ、そして国際指名手配犯のボスである村田蓮司を福士蒼汰、さらにその右腕となるキム・フンをオム・ギジュンが演じる。
解禁となったカットは、大激戦が繰り広げられる本作の中でも最も熱い火花を散らす“相性最悪バディ”相葉四郎＆チェ・シウを切り取ったシーン。
相葉（水上）が下っ端ホストを相手に道端でコブラツイストをキメるショットや、チェ・シウ（ユンホ）の華麗なハイキックシーン。このほか、2人が睨み合う緊迫のシーン、新宿中央署の前で同僚の刑事たちに取り押さえられる2人の姿を捉えたカットも公開された。
一方で、肩を並べて共に前を見据える二人の勇ましい“バディ”としての一面も垣間見え、最悪の出会いが最高の信頼へと塗り替えられていく予感が漂い、激しくぶつかる相葉とチェ・シウの熱い物語に期待が高まるカットの数々となっている。
豪快なラリアットをぶちかまし、相葉の背後で犯人が宙を舞っている相葉渾身の“職務執行シーン”は、アフロにサングラス、プロレス技で大暴れする相葉のキャラクターがうかがえる。
【画像】ユンホ（東方神起）長い脚でハイキック！新カット
『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に描いた。『ナイトフラワー』『マッチング』「全裸監督」の内田英治氏が監督を手掛けた。
解禁となったカットは、大激戦が繰り広げられる本作の中でも最も熱い火花を散らす“相性最悪バディ”相葉四郎＆チェ・シウを切り取ったシーン。
相葉（水上）が下っ端ホストを相手に道端でコブラツイストをキメるショットや、チェ・シウ（ユンホ）の華麗なハイキックシーン。このほか、2人が睨み合う緊迫のシーン、新宿中央署の前で同僚の刑事たちに取り押さえられる2人の姿を捉えたカットも公開された。
一方で、肩を並べて共に前を見据える二人の勇ましい“バディ”としての一面も垣間見え、最悪の出会いが最高の信頼へと塗り替えられていく予感が漂い、激しくぶつかる相葉とチェ・シウの熱い物語に期待が高まるカットの数々となっている。
豪快なラリアットをぶちかまし、相葉の背後で犯人が宙を舞っている相葉渾身の“職務執行シーン”は、アフロにサングラス、プロレス技で大暴れする相葉のキャラクターがうかがえる。