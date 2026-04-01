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料理人として店の厨房に立つ以外に、テレビや雑誌など幅広い仕事をこなす笠原将弘さん。毎日の献立づくりに役立つ『笠原将弘の副菜の極み158』（扶桑社刊）、そして『笠原将弘の献立の極み70』（扶桑社刊）が発売になり、話題に。料理などさまざまに活躍を続ける笠原さんのスペシャルインタビューです。

※記事の初出は2023年6月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

笠原将弘さんインタビュー。子育て、お弁当のこと

プライベートの時間があまりとれない中で、シングルファーザーとして3人のお子さんを育ててきた笠原さん。食を通した笠原家の子育て、この春まで続けてきたという息子さんのお弁当づくりやそのエピソード、毎日の献立の考え方などをたっぷりと伺いました。

「人に迷惑をかけない」ことが笠原家のルール

――料理人として、父親として、どのようなスタンスでお子さんたちに食の話をしてきたのでしょうか？ たとえば、好き嫌いがあったときには、なにか声かけをしていましたか？

笠原：自分も小さい頃は好き嫌いがいっぱいありましたが、大人になって食べられるようになったものもいっぱいあるし、成長するにつれて食の好みは変わるから、うるさく言ったり、無理に食べさせることはしませんでした。人間1つや2つ苦手なものがあったっていいと思っているので。ただ、声かけということで言えば、一緒にスーパーに行ったときに野菜や魚のコーナーをまわりながら、「今はこれが旬なんだよ」ということはマメに話をしていましたね。うちの親父も店の厨房で「春になるとタケノコがおいしくなるんだよ」というようなことをいつも話してくれたおかげで、僕も自然に食材の旬が頭に入ってきました。せっかく四季のある日本に生まれたので、そういうことは知っておいてほしいなと思い、意識して教えてきましたね。

――普段の暮らしの中で食材の旬について伝えていけば、自然に食に興味を持ってくれそうですね。ほかにも食育的なことはされていましたか？

笠原：わが家は僕の店が休みの日曜日によく食事に行くんですが、そこで食事のマナーについてはうるさく言ってきましたね。僕も親父に箸の持ち方から、食事中のトイレに行くタイミングまで、厳しく言われて育ちましたから。だから自分の子どもたちにも、周りのお客さんが不快になるほど大きな声で話さない、お店の人に声をかけるときはタイミングを見計らってとか、かなり細かいところまで言い聞かせました（笑）。これは食だけに限らないのですが、要は「人に迷惑をかけない」ということですね。でも、そうやってお店にとっていいお客さんになると、店側も誠意を込めて料理をしたくなるから、どちらにとってもいい関係が築けるんですよね。

息子からのリクエストで毎日のお弁当づくりが日課に

――ところで、息子さんが高校生だった頃は毎朝お弁当づくりをされていたそうですね。それは、息子さんから「つくってほしい」とリクエストがあったのでしょうか？

笠原：息子の高校には学食もあって、「昼飯どうする？」と聞いたら、「弁当がいい」との返事だったので、それならとつくり始めました。親が子どもに直接なにかをしてあげるのも、これで最後になるかなという気持ちもありましたしね。じつは、僕の高校時代も料理人だった親父が毎朝弁当をつくってくれていたんです。彩りなんて二の次で、いつも茶色いおかずばかりでしたが、どれも本当においしくて今でもその味を懐かしく思い出します。そんなわけで、毎朝5時半に起きて弁当と朝食をつくるのが日課になりました。

――毎晩遅くまで仕事をして、5時半起きは大変ですよね。お弁当をつくるときに笠原さんの中でマイルールのようなものはあったのでしょうか？

笠原：まず、必ず入れると決めていたのが卵焼き。甘くてシンプルなのがうちの定番で、基本的にいつも同じ味です。そのほかに3品つくるのがいつものパターン。だいたい肉、魚、野菜を1品ずつという感じですね。育ち盛りの男子なので、とにかく肉をガツンと入れておけば満足みたいでしたね。

――ときには、息子さんから「これを入れてほしい」「こんなお弁当がいい」などと言われたりもしましたか？

笠原：高校生の男子なので、弁当をつくってもいつも反応は素っ気なかったんですけど、たまに「今日のおかずはうまかった」とLINEがくることもありましたね。でも、クレームもいろいろありましたよ。「手羽は手が汚れるからいやだ」「キノコは入れないでくれ」「ふりかけは鮭だけにしてくれ」とか。息子は野菜の好き嫌いも多いんですが、ニラとブロッコリーが入っていると喜ぶので、彩りだけはいつもバッチリでした。でも、だれに似たのか細かい性格で、隣に入れたおかず同士の味が混ざるのもいやがるので、100円ショップでおかずカップを買ってせっせとつめていましたよ。理想をいえば、わっぱにおかずがぎゅっと見栄えよくつまったかっこいいお弁当にしたかったんですけどね（笑）。おかげで、僕も弁当づくりの腕が鍛えられました。

――お弁当って毎朝一からつくるのはしんどいですよね。つくりおきおかずなども活用していたのですか？

笠原：肉を焼いたり、エビを炒めたりといったメインのおかずはその日の朝につくりますが、隙間を埋める小さいおかずは、前日の夜につくったりもしていましたね。あとは前の晩の晩酌のつまみの残りをつめたり。煮びたしやあえ物、キンピラ、じゃこ炒めみたいな常備菜っぽい副菜は日もちするので、たっぷりつくってストックしておくと本当に助かりますよね。

副菜は、冷蔵庫をのぞいてアドリブ的につくれば十分

――副菜は便利な一方で、なにをつくればいいか迷うという声もよく聞きます。献立を考えるときに副菜はどうやって決めればいいのでしょうか？

笠原：メインのおかずは、みんな簡単に決まると思うんですよ。そしたら、あとは主菜にない味や食感を副菜に当てはめていけばいいんです。たとえば、今日は「ハンバーグにしよう」となったら、こってりしたデミグラスソースには、さっぱりしたサラダが合うなというように。主菜のイメージを頭に思い描いて、ほかにどんな味や彩りのものが食卓にあったらいいかな？ と想像力を働かせることが大事ですよね。逆に主菜があっさりしたものなら、副菜には準主役になるような卵を使うとかね。

――主菜が決まれば、おのずと副菜の方向性も決まってくるということですね。

笠原：最初はレシピ本を見ながら副菜をつくればいいけど、料理に慣れて自分の味が出せるようになってきたら、最終的には副菜って冷蔵庫に残っているものでアドリブ的につくるので十分だと思うんですよね。そうやって家にある食材を上手に食べきるのが、家庭料理なんじゃないかな。