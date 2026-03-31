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「さよならだけが人生だ」茂木健一郎が語る桜の儚さと無常な世界のこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「花に嵐のたとえもあるぞ。さよならだけが人生だ。」を公開した。動画内で茂木氏は、井伏鱒二が翻訳した中国の漢詩の一節を引き合いに出し、日本人が桜を愛する理由と、そこに込められた人生のうつろいや普遍的な真理について、自身の哲学を交えて語っている。



東京の桜が満開のピークを迎え、雨風によって散りゆく時期に撮影された本動画。茂木氏はまず、日本人が桜に惹かれる理由について「儚さとか切なさ、今ここにあること」を挙げた。そして、常に変化していく「エフェメラル（うつろいゆくもの）」な存在に対して、日本人は精神的な結びつきを感じていると指摘した。



続けて、人生そのものが「時々刻々、さよならだけが人生」であると持論を展開する。楽しいパーティーが始まり、乾杯をしてウキウキしても、お開きになればその瞬間の熱気は消え去ってしまう。入学式で胸を躍らせても、数時間後には終わり、また新たな日常へと移ろっていく。茂木氏はこのように日常の具体例を挙げながら、「全てが花が散って、嵐がその花を散らして、また次の時になるということがずっと人生って続いてる」と語り、桜が咲いて散っていくプロセスには人生の普遍的な真理が凝縮されていると説いた。



動画の終盤、茂木氏は、人はやがてこの世から永遠の別れを迎えると前置きした上で、「古い自分にいつもさよならしてる。で、新しい自分は、刮目して待て」と視聴者へ力強く語りかけた。世界は常に生まれ、そして死んでいく。絶えず「さよならして、こんにちはしている」という人生の真理を、桜を見るたびに思い出すと述べ、静かな余韻とともに動画を締めくくった。