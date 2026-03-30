“ピーチ姫”アニャ・テイラー＝ジョイは桜モチーフのドレス 京都で『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ワールドプレミア開催
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のワールドプレミアが、3月28日に京都・南座で開催された。会場には、クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジャック・ブラックらキャスト陣のほか、イルミネーションCEOのクリス・メレダンドリ、任天堂代表取締役フェローの宮本茂も登壇した。
【写真】アニャ・テイラー＝ジョイ、桜モチーフのドレスがかわいい
ワールドプレミアの会場に選ばれたのは、任天堂本社の所在地・京都に佇む日本最古の歌舞伎劇場「南座」。国の登録有形文化財にも指定され、400年以上の歴史を誇る由緒ある劇場であり、世界初上映にふさわしい舞台となった。会場内はカーペットや装飾、座席に至るまでギャラクシー仕様に統一され、伝統ある空間に幻想的なきらめきが重なり合い、まるで本作の世界に迷い込んだかのような没入感を生み出していた。
この日のために特別に敷かれた「ギャラクシーカーペット」には、マリオ役のクリス・プラット、ピーチ姫役のアニャ・テイラー＝ジョイ、ルイージ役のチャーリー・デイ、クッパ役のジャック・ブラック、キノピオ役のキーガン＝マイケル・キー、クッパJr.役のベニー・サフディ、ヨッシー役のドナルド・グローヴァー、ロゼッタ役のブリー・ラーソンらキャスト陣が、それぞれの役をイメージした衣装で登場。さらに、イルミネーションCEOのクリス・メレダンドリ、任天堂代表取締役フェローであり“マリオの生みの親”である宮本茂も続いた。
クリス・プラットは「『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のプレミアをここ日本でできて、本当にうれしいです。この場所以上にいたい場所は地球上にありません」と喜びを語り、「宮本さんに心から感謝しています。任天堂とスーパーマリオの40周年、本当におめでとうございます。みなさんのホスピタリティのおかげで素晴らしい時間を過ごしています。週末も最高でした」とコメント。
滞在中の過ごし方を聞かれると、「おそばとお寿司をたくさん食べて、桜を楽しんで、美しい庭園やお寺を歩いて、そしてマリオの話をたくさんしていました」と、日本そして京都での時間を満喫している様子を明かした。
ジャックは「映画を観に来てくれてありがとう。私たちはゲームや音楽、料理などみなさんの文化のすべてに魅了されてきました。世界のどこにもない場所です」と日本への愛を語り、「マリオの世界の一員になれたこと自体が最高です。なんだか不思議と、この役をやるために生まれてきたような気さえして」と興奮気味にコメント。
続けて宮本茂への敬意を示し、「宮本さんには大きな恩があります。もし宮本さんがパーティーで歌ってほしいなら、喜んで歌います。結婚式のシンガーでも何でも、必要ならやりますよ」とユーモアたっぷりに語った。最後は、「みてね！ みてね！ みてね！」と日本語で力強く何度もアピールし、会場の熱気をさらに高めた。
アニャは、桜の花のモチーフが散りばめられミたニドレスで登場。ふんわりと広がるシルエットが印象的な春の京都を思わせる装いで、「こんにちは。みなさんの国に来られて本当に光栄です。私はずっと日本のファンでした」と笑顔でコメント。続けて、「マリオが生まれた京都で、仲間たちと一緒にここにいられることは、最大の名誉です」と京都への特別な思いを語り、「温かく迎えてくださってありがとうございます。映画を楽しんでいただけたらうれしいです」と言葉を贈った。
宮本は、マリオ誕生の地・京都の南座でワールドプレミアを迎えた心境を問われると、空間の幻想的な雰囲気について「任天堂の独創のイメージとぴったりです」と話し、クリス・メレダンドリも、「この素晴らしい劇場に初めて入った瞬間に実感しました。空間の美しさに圧倒されました」と語った。
また、それぞれ日本のファンへメッセージを求められると、クリス・メレダンドリは「任天堂とイルミネーションのパートナーシップこそが、私がこの映画が特別だと思う理由の中心にあります」と本作の成り立ちを強調。さらに「40年前に宮本さんが生み出したキャラクターたちを、大きなスクリーンで命を吹き込む機会をいただいたのは、大きな責任でした」と語り、企画段階から制作のあらゆる工程まで両社が二人三脚で取り組んできたことを明かした。最後は「素晴らしい共同制作の旅であり、その旅を京都で締めくくれるのは信じられないほど素晴らしいことです」と喜びを噛みしめた。
一方、宮本は「ついに2作目ができました。1作目よりさらにキャラクター一人ずつがもっと深く描かれます。本当に退屈しない90分なので、ぜひとも大きなスクリーンに家族全員で見に来てください」と呼びかけた。
続いて、上映前セレモニーへ出囃子が鳴り響く中、歌舞伎俳優の早瀬栄之丞の口上でキャスト陣とプロデューサーが一人ひとり呼び込まれて舞台に登壇。ついに全員が勢ぞろいすると、場内は割れんばかりの歓声と拍手に包まれた。
宮本は「今回はイルミネーションの人々と冒険をするように、楽しく映画作りができました。密度の濃い映画が完成したと思います。皆さんに本当に感謝しています」と述べ、京都まで駆けつけたスタッフやキャストへの感謝を語り、「今日、映画を観て帰る皆さんの中に、マリオたちが多彩に残ってくれたらうれしいです。いよいよ上映となります」と呼びかけ、熱気冷めやらぬまま、上映がスタートした。
日本公開まで1ヵ月を切った本作。4月18日21時からは、フジテレビ系「土曜プレミアム」にて『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が放送される。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日全国公開。
【写真】アニャ・テイラー＝ジョイ、桜モチーフのドレスがかわいい
ワールドプレミアの会場に選ばれたのは、任天堂本社の所在地・京都に佇む日本最古の歌舞伎劇場「南座」。国の登録有形文化財にも指定され、400年以上の歴史を誇る由緒ある劇場であり、世界初上映にふさわしい舞台となった。会場内はカーペットや装飾、座席に至るまでギャラクシー仕様に統一され、伝統ある空間に幻想的なきらめきが重なり合い、まるで本作の世界に迷い込んだかのような没入感を生み出していた。
クリス・プラットは「『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』のプレミアをここ日本でできて、本当にうれしいです。この場所以上にいたい場所は地球上にありません」と喜びを語り、「宮本さんに心から感謝しています。任天堂とスーパーマリオの40周年、本当におめでとうございます。みなさんのホスピタリティのおかげで素晴らしい時間を過ごしています。週末も最高でした」とコメント。
滞在中の過ごし方を聞かれると、「おそばとお寿司をたくさん食べて、桜を楽しんで、美しい庭園やお寺を歩いて、そしてマリオの話をたくさんしていました」と、日本そして京都での時間を満喫している様子を明かした。
ジャックは「映画を観に来てくれてありがとう。私たちはゲームや音楽、料理などみなさんの文化のすべてに魅了されてきました。世界のどこにもない場所です」と日本への愛を語り、「マリオの世界の一員になれたこと自体が最高です。なんだか不思議と、この役をやるために生まれてきたような気さえして」と興奮気味にコメント。
続けて宮本茂への敬意を示し、「宮本さんには大きな恩があります。もし宮本さんがパーティーで歌ってほしいなら、喜んで歌います。結婚式のシンガーでも何でも、必要ならやりますよ」とユーモアたっぷりに語った。最後は、「みてね！ みてね！ みてね！」と日本語で力強く何度もアピールし、会場の熱気をさらに高めた。
アニャは、桜の花のモチーフが散りばめられミたニドレスで登場。ふんわりと広がるシルエットが印象的な春の京都を思わせる装いで、「こんにちは。みなさんの国に来られて本当に光栄です。私はずっと日本のファンでした」と笑顔でコメント。続けて、「マリオが生まれた京都で、仲間たちと一緒にここにいられることは、最大の名誉です」と京都への特別な思いを語り、「温かく迎えてくださってありがとうございます。映画を楽しんでいただけたらうれしいです」と言葉を贈った。
宮本は、マリオ誕生の地・京都の南座でワールドプレミアを迎えた心境を問われると、空間の幻想的な雰囲気について「任天堂の独創のイメージとぴったりです」と話し、クリス・メレダンドリも、「この素晴らしい劇場に初めて入った瞬間に実感しました。空間の美しさに圧倒されました」と語った。
また、それぞれ日本のファンへメッセージを求められると、クリス・メレダンドリは「任天堂とイルミネーションのパートナーシップこそが、私がこの映画が特別だと思う理由の中心にあります」と本作の成り立ちを強調。さらに「40年前に宮本さんが生み出したキャラクターたちを、大きなスクリーンで命を吹き込む機会をいただいたのは、大きな責任でした」と語り、企画段階から制作のあらゆる工程まで両社が二人三脚で取り組んできたことを明かした。最後は「素晴らしい共同制作の旅であり、その旅を京都で締めくくれるのは信じられないほど素晴らしいことです」と喜びを噛みしめた。
一方、宮本は「ついに2作目ができました。1作目よりさらにキャラクター一人ずつがもっと深く描かれます。本当に退屈しない90分なので、ぜひとも大きなスクリーンに家族全員で見に来てください」と呼びかけた。
続いて、上映前セレモニーへ出囃子が鳴り響く中、歌舞伎俳優の早瀬栄之丞の口上でキャスト陣とプロデューサーが一人ひとり呼び込まれて舞台に登壇。ついに全員が勢ぞろいすると、場内は割れんばかりの歓声と拍手に包まれた。
宮本は「今回はイルミネーションの人々と冒険をするように、楽しく映画作りができました。密度の濃い映画が完成したと思います。皆さんに本当に感謝しています」と述べ、京都まで駆けつけたスタッフやキャストへの感謝を語り、「今日、映画を観て帰る皆さんの中に、マリオたちが多彩に残ってくれたらうれしいです。いよいよ上映となります」と呼びかけ、熱気冷めやらぬまま、上映がスタートした。
日本公開まで1ヵ月を切った本作。4月18日21時からは、フジテレビ系「土曜プレミアム」にて『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』が放送される。
アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、4月24日全国公開。