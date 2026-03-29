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意外と知らない「人の心の痛みがわからない人」の心理構造とは？知っておきたい6つの特徴

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ココヨワチャンネルが「【必見】人の心の痛みがわからない人の特徴6選／喜んで嫌がらせをするタイプがこれだ！」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、身近な人間関係において「人の心の痛みがわからない人」の心理的な特徴と、その対処法について解説している。



Ryota氏はまず、人の心の痛みがわからない人の根底には「自分のことしか考えられない」という精神的な幼さがあると指摘する。自己愛が強すぎるため、他者の感情や迷惑に関心が向かず、「自分は特別だ」という思い込みから周囲が察してくれて当然だと考えているという。



さらに、そうした人物は「人が去っていくと思っていない」と語る。人が離れていくのは呆れられた結果であるにもかかわらず、他責思考が強いため「自分に非はない」と思い込み、離れていく相手に対して怒りを覚えることすらあると説明した。また、「何を言っても許されると思っている」特徴として、自分が遅刻した時は平然としているのに、他人の遅刻は激しく責め立てるような「人に厳しく自分に甘い」矛盾した態度をとると解説している。



他にも、「自分の利益ばかり求めている」「正当性の主張ばかりする」「妬んで相手を下げ続ける」といった特徴を挙げ、これらはすべて過剰な自己愛や損得勘定、サディズム的な欲求に起因していると分析している。



動画の終盤では、こうした人物から心を守るための具体的な対処法として「境界線を明確にする」ことの重要性を提示した。自己愛が強い人は相手の領域にずけずけと踏み込んでくるため、家を教えない、恋人の有無を言わないなど、プライベートな情報を一切与えず、物理的・心理的な距離を保つべきだとアドバイスしている。



Ryota氏は「いつもかも人の心を傷つけるような人というのは、やっぱり人の迷惑とか痛みを想像できない人」だと述べ、そうした相手には不用意に関わらないことが最善の自己防衛であると結論付けた。