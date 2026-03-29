『ガンバレ！中村くん!!』ノンクレジットOPテーマ映像公開 岡村靖幸＆中島健人のコメント到着
4月1日よりTOKYO MXほかで放送されるテレビアニメ『ガンバレ！中村くん!!』（毎週水曜 深0；30）のノンクレジットOP映像と、楽曲を担当する岡村靖幸と中島健人のコメントが公開された。あわせてED情報が解禁されたほか、Blu-ray＆DVDの発売、ラジオ番組の配信が発表。放送・配信開始に先駆けて第1話＆第2話のあらすじも公開された。
【画像】似てる！岡村靖幸＆中島健人がイラスト化されたOPテーマジャケ写
岡村靖幸と中島健人による主題歌「瞬発的に恋しよう」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）にのせたノンクレジットOP映像は、思わずリズムに乗ってしまうポップさと、どこかノスタルジックな雰囲気が本作にマッチししている。同級生男子・広瀬愛貴に片想いをする中村くんの心情さながら、くるくると切り替わるカットに注目だ。
岡村は「原作の方から『“でもどうしようもなく こうしようもなく カロリー不足なるから”という部分が原作にすごく合っている』と言われたのが印象に残りました」と制作中のエピソードを明かしながら、「ポップな楽曲と、中村くんたちのピュアでドタバタした青春の疾走感が重なっていると思います」とコメント。
中島は「『このアニメが見たい』そして『何度でもこのオープニングがみたい』と思える本当に素敵な作品に仕上げていただいたと思います」と楽曲とアニメへの期待を寄せた。
エンディングは毎週異なる楽曲と映像となる。楽曲は昭和〜平成を彩った珠玉の名曲で構成されており、まさに本作の世界観にマッチする形となっている。
ラジオ番組『ラジオもガンバレ！中村くん！！』は、パーソナリティーは小林千晃（中村男久斗役）＆榊原優希（広瀬愛貴役）が務める。4月からテレビアニメ放送期間中、初回は4月2日で、毎週木曜日午後9時〜午後9時30分に文化放送配信プラットフォーム『QloveR Streaming』チャンネルとアニプレックス公式YouTubeチャンネルにて配信される。きょう29日よりお便りも募集する。
Blu-ray＆DVDは、6月に発売される。ワンピースBOXは原作・春泥氏描き下ろし、ジュエルケースジャケットは梅木葵監督描き下ろしとなるほか、店舗特典も用意されている。
本作は、内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥氏による王道BLコメディ漫画が原作。
【岡村靖幸コメント】
今までも僕の曲はいくつかアニメ作品に使っていただいてきましたが、今回の作品はこれまでとはまた少し違う方向の作品だったので、自分の曲がアニメとどう親和していくのか、少し気になっていました。そんな中で、原作の方から「“でもどうしようもなく こうしようもなく カロリー不足なるから”という部分が原作にすごく合っている」と言われたのが印象に残りました。ポップな楽曲と、中村くんたちのピュアでドタバタした青春の疾走感が重なっていると思います。アニメ本編の中で、彼らがこれからどんな物語を繰り広げていくのか、僕自身も楽しみにしています。
【中島健人コメント】
僕はアニメが大好きです。なので、アニメの主題歌を歌わせていただけること自体がありがたく、うれしいのですが、さらに映像と音楽が合わさった完成品を見て、「このアニメが見たい」そして「何度でもこのオープニングがみたい」と思える本当に素敵な作品に仕上げていただいたと思います。主人公・中村くんが抱くドキドキの形を、そして瞬発的に恋してしまう姿を皆様にぜひ感じとっていただければと思います。
■第1話&第2話あらすじ
＜第1話＞ 「ガンバレ！中村くん!!／ドキドキ！調理実習!!」
内気な高校一年生・中村男久斗は、入学式でクラスメイトの広瀬愛貴に一目惚れした。それから１か月。仲良くなるどころか挨拶すらできずにいるが、今日は違う。何度も妄想でシミュレーションを重ね、情報も入手済みだ（盗み聞きで）。今日こそ話しかけて、友達になってやる！果たして中村は広瀬との距離を縮められるのか!?調理実習。今日も広瀬と話せていない中村は、彼のエプロン姿に妄想が止まらない。そんな中、生きたタコが流し台に出現！周囲はパニックに。大のタコ好きの中村は思わず手がのびる。周りに目もくれずタコとの戯れに夢中になっていたその時、ひとつの視線が…。
＜第2話＞ パニック！秘密のバイブル!!
カサカサと現れた黒い影に、朝の教室は大混乱。クラスメイトたちが逃げ回る中、なぜか退治役を押し付けられた中村。内心ビビりつつも、これは「広瀬の前でカッコつけるチャンス」では!?ノートを丸め、緊張の面持ちで、一歩ずつ奴との距離を詰めていくと…。
【画像】似てる！岡村靖幸＆中島健人がイラスト化されたOPテーマジャケ写
岡村靖幸と中島健人による主題歌「瞬発的に恋しよう」（作詞・作曲・編曲：岡村靖幸）にのせたノンクレジットOP映像は、思わずリズムに乗ってしまうポップさと、どこかノスタルジックな雰囲気が本作にマッチししている。同級生男子・広瀬愛貴に片想いをする中村くんの心情さながら、くるくると切り替わるカットに注目だ。
中島は「『このアニメが見たい』そして『何度でもこのオープニングがみたい』と思える本当に素敵な作品に仕上げていただいたと思います」と楽曲とアニメへの期待を寄せた。
エンディングは毎週異なる楽曲と映像となる。楽曲は昭和〜平成を彩った珠玉の名曲で構成されており、まさに本作の世界観にマッチする形となっている。
ラジオ番組『ラジオもガンバレ！中村くん！！』は、パーソナリティーは小林千晃（中村男久斗役）＆榊原優希（広瀬愛貴役）が務める。4月からテレビアニメ放送期間中、初回は4月2日で、毎週木曜日午後9時〜午後9時30分に文化放送配信プラットフォーム『QloveR Streaming』チャンネルとアニプレックス公式YouTubeチャンネルにて配信される。きょう29日よりお便りも募集する。
Blu-ray＆DVDは、6月に発売される。ワンピースBOXは原作・春泥氏描き下ろし、ジュエルケースジャケットは梅木葵監督描き下ろしとなるほか、店舗特典も用意されている。
本作は、内気な男子高校生・中村くんの同級生男子・広瀬愛貴への“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい80〜90'sタッチでコミカルに表現し、高い人気を博す、春泥氏による王道BLコメディ漫画が原作。
【岡村靖幸コメント】
今までも僕の曲はいくつかアニメ作品に使っていただいてきましたが、今回の作品はこれまでとはまた少し違う方向の作品だったので、自分の曲がアニメとどう親和していくのか、少し気になっていました。そんな中で、原作の方から「“でもどうしようもなく こうしようもなく カロリー不足なるから”という部分が原作にすごく合っている」と言われたのが印象に残りました。ポップな楽曲と、中村くんたちのピュアでドタバタした青春の疾走感が重なっていると思います。アニメ本編の中で、彼らがこれからどんな物語を繰り広げていくのか、僕自身も楽しみにしています。
【中島健人コメント】
僕はアニメが大好きです。なので、アニメの主題歌を歌わせていただけること自体がありがたく、うれしいのですが、さらに映像と音楽が合わさった完成品を見て、「このアニメが見たい」そして「何度でもこのオープニングがみたい」と思える本当に素敵な作品に仕上げていただいたと思います。主人公・中村くんが抱くドキドキの形を、そして瞬発的に恋してしまう姿を皆様にぜひ感じとっていただければと思います。
■第1話&第2話あらすじ
＜第1話＞ 「ガンバレ！中村くん!!／ドキドキ！調理実習!!」
内気な高校一年生・中村男久斗は、入学式でクラスメイトの広瀬愛貴に一目惚れした。それから１か月。仲良くなるどころか挨拶すらできずにいるが、今日は違う。何度も妄想でシミュレーションを重ね、情報も入手済みだ（盗み聞きで）。今日こそ話しかけて、友達になってやる！果たして中村は広瀬との距離を縮められるのか!?調理実習。今日も広瀬と話せていない中村は、彼のエプロン姿に妄想が止まらない。そんな中、生きたタコが流し台に出現！周囲はパニックに。大のタコ好きの中村は思わず手がのびる。周りに目もくれずタコとの戯れに夢中になっていたその時、ひとつの視線が…。
＜第2話＞ パニック！秘密のバイブル!!
カサカサと現れた黒い影に、朝の教室は大混乱。クラスメイトたちが逃げ回る中、なぜか退治役を押し付けられた中村。内心ビビりつつも、これは「広瀬の前でカッコつけるチャンス」では!?ノートを丸め、緊張の面持ちで、一歩ずつ奴との距離を詰めていくと…。
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