TBS系で3月31日22時から放送されるSixTONESの大型特別番組『6SixTONES』（読み：シックスストーンズ）の公式Instagramでは、放送第2弾ゲストのひとり、亀梨和也とSixTONESが登場する本編切り抜き動画を公開した。

【動画】亀梨和也とSixTONESが共演、笑いに溢れる“わちゃわちゃ”チャレンジ

■亀梨和也とSixTONESが共演！

『6SixTONES』公式Instagramでは、「本編キリヌキ」として亀梨和也とSixTONES6人のチャレンジ動画を公開。

「亀梨和也先輩と”わちゃわちゃ”と下駄箱チャレンジ」と靴の絵文字を添えて投稿したように、下駄箱チャレンジに挑んだ時の動画では、田中樹が「僕からいきますよ」とトップバッターを務めた様子。

手を使わずに、上履きを投げ飛ばして下駄箱に入れるチャレンジをしたものの失敗に。メンバーからは「やばっ」などのっけから笑いに包まれていた。続く高地優吾（高は「はしごだが」が正式表記）もチャレンジしたが成功ならず。

最後に京本大我がチャレンジするも、上履きがくるりと中を舞い、亀梨をはじめメンバーの笑いを誘った。

テキストでは「あれ…？壊滅的じゃ…？」とツッコミが添えられているが、当日の放送ではどんな展開が待っているのか。

この動画を受けて、フォロワーからは「かわいいの塊」「自担の共演がみられるなんて幸せ」と亀梨とSixTONESメンバーの共演を喜ぶ声が寄せられた他、「期待を裏切らない京本さん、最高」「さすが京本さん」「きょもめろたんかわいい」「マジで面白そう」など、放送を待ちわびる声が投稿されていた。

■動画：亀梨和也とSixTONESが下駄箱チャレンジ