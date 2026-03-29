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YouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が、「#旅ラン 博多の朝、住吉神社の参拝までの、「一期一会」のラン。２０２６年３月２２日出走。」と題した動画を公開しました。脳科学者の茂木健一郎氏が、福岡・博多での朝のランニングの様子を自撮りしながら、短時間でも気分がリフレッシュする「旅ラン」の魅力を伝えています。



福岡に滞在中の茂木氏は、曇り空の下、住吉神社を目指して朝のランニングに出発します。茂木氏の旅ランのこだわりは、毎回異なるルートを選ぶこと。「毎回違うんですよ。季節も変わるし時間も変わるし、自分の気分も変わるんで」と語り、同じ目的地であっても常に新しい発見がある「一期一会」の体験になると説明しています。



動画の中盤では、「ちょっと脇道の方に逸れて行ってみましょうか」と、あえてこれまで通ったことのない細い道を選択して住吉神社へと向かいます。初めてのアプローチに新鮮さを感じながら進むと、緑豊かな境内へと到着。そこには迫力ある古代力士像や、お相撲さんが練習するという立派な土俵があり、茂木氏も「参拝すると本当に清々しい気持ちになりますね」と、神聖な空気を存分に満喫する様子が収められています。その後、同じ敷地内にある三日恵比須神社にも足を運び、静かに参拝を行いました。



今回のランニングは1キロ強という短い距離でしたが、茂木氏は「どんなに短くても旅ランすると心は晴れますね」と、その絶大な効果を語っています。旅行先や出張先での朝のわずかな時間を活用した「旅ラン」は、手軽に心身をリフレッシュできる良いアイデアです。日々の生活や旅の計画に、自分だけの「一期一会」のランニングを取り入れてみてはいかがでしょうか。