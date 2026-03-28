飼い主さんはワンコが外に出ないように抑えていただけなのに、なぜかブレーメンの音楽隊のような状態になってしまって…？投稿は記事執筆時点で20万回を超えて表示されており、2.2万件のいいねが寄せられています。

【写真：犬が外に出ないように抑えていたら、背中に違和感が…まさかの『ブレーメンの音楽隊』になる光景】

ワンコが外に出ないように抑えたら…

Threadsアカウント「kei7917」に投稿されたのは、童話のワンシーンを彷彿とさせる愉快な光景です。ある日、愛犬の「レア」ちゃんが玄関の外に出て行ってしまいそうになったので、飼い主さんは「出ないで！」と背後から体を抑えたそう。無事にレアちゃんを止められたのはよかったのですが、飼い主さんは背中に違和感を覚えて…？

まるでブレーメンの音楽隊！？

なんといつの間にか飼い主さんの背中に、猫の「アリィ」ちゃんが乗っていたとか。飼い主さんがレアちゃんに覆いかぶさるように立ち、さらにその上にアリィちゃんが乗っている光景は、まるでブレーメンの音楽隊の名場面のよう…！外にいた息子さんが気づいて慌ててシャッターを切り、この1枚が生まれたそうです。

アリィちゃんが誇らしげなお顔で遠くを見ているところも、なんだかドラマチックで素敵です。可愛くて面白いリアルブレーメンの音楽隊は、たくさんの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

この投稿には「最高」「かわいいw」「猫さんの表情ｗ」「こんな楽しいブレーメンの音楽隊ある？」「あと鶏が居たら完璧ですね」といったコメントが寄せられています。

ワンコと先住猫たちの日常

レアちゃんは先住猫のアリィちゃんや「ソイ」ちゃんに見守られながら、毎日楽しく過ごしているそうです。３歳になった今でも抱っこが大好きで、いつまでも赤ちゃんのように甘えん坊。そんなところが可愛くて、飼い主さんはレアちゃんにメロメロになっているのだとか。

またいつも一緒にいる先住猫コンビの仲睦まじい姿も、飼い主さんの癒しになっているとのこと。これからもレアちゃんたちには、仲良く幸せな日々を過ごしてほしいですね。

レアちゃんたちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「kei7917」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「kei7917」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。