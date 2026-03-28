初開催の「CROSSTOWN RIVALRY」は千葉Jに軍配…リトルや富樫が躍動し快勝

3月28日、千葉ポートアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第27節が開催。東地区2位の千葉ジェッツが同地区10位のアルティーリ千葉と対戦し、初開催となった同県対決「CROSSTOWN RIVALRY」を88－71で制した。

司令塔の富樫勇樹のドライブやシュートで主導権を握った千葉Jは、ナシール・リトルらが着実に得点を重ね、第1クォーターを24－11とリードして終える。続く第2クォーターも攻撃の手を緩めず、ディージャイ・ホグや渡邊雄太らが得点を伸ばして50－33とリードを広げて試合を折り返した。

後半に入ると、第3クォーターはA千葉のマリアル・シャヨクや黒川コテツらに反撃を許す展開となるも、千葉Jはリードを譲らず68－53で最後の10分へ。第4クォーターでも堅実な試合運びを見せ、最終スコア88－71で快勝した。

千葉Jは、リトルがゲームハイの19得点に6リバウンドを記録したほか、富樫が18得点5アシスト、渡邊が15得点6リバウンド5アシストをマークし勝利に貢献。一方のA千葉は、エヴァンスルークが16得点、デレク・パードンが12得点13リバウンドとダブルダブルを達成するも、ホームで悔しい敗戦を喫した。

■試合結果



アルティーリ千葉 71－88 千葉ジェッツ（@千葉ポートアリーナ）



A千葉｜11｜22｜20｜18｜＝71



千葉J｜24｜26｜18｜20｜＝88

【動画】“初対戦”A千葉vs千葉Jハイライト