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日本人が知らない韓国の過酷な英語事情「生き抜くために必要」なワケ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工学博士のパクくんが、YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」で「【衝撃】なぜ韓国では3歳から英語塾？日本人が知らない教育戦争」と題した動画を公開。韓国の若者が英語を話せる背景にある、過酷な「生存競争」の実態を解説した。



パクくんは冒頭、TOEICの平均スコアが日本560点に対し韓国は680点であるデータに触れ、この差は「命がけな理由があるからだ」と断言する。その理由は、学生時代から社会人に至るまで途切れることのない競争環境にあるという。



動画ではまず、高校生までの「受験地獄」を紹介。パクくん自身も小学3年生でフィリピンへ1ヶ月間留学させられ、毎日数時間の英語漬け生活を送った経験を語った。韓国では2000年代から早期英語教育が定着しており、大学入試における英語の比重が極めて高い。特に2018年以降、英語が絶対評価となったことで「満点を取ることが前提」となり、親たちの教育熱は生存競争の様相を呈していると解説した。



次に語られたのは、過烈な「就職戦争」だ。韓国では大手企業と中小企業の待遇差が激しく、限られた枠を巡ってスペック競争が繰り広げられる。パクくんは「日本ではTOEIC800点は上位だが、韓国の就活市場では平均以下に近い」と指摘。さらに、読み書きだけでなくスピーキング能力や、第2外国語まで求められる現状を明かした。



最後に、社会人になっても英語が必要な理由として、韓国の経済構造を挙げた。内需がGDPの約8割を占める日本とは異なり、韓国は約6割に留まり、外需に依存せざるを得ない。「生き抜くために英語が必要」というパクくんの言葉は、韓国社会の厳しさを象徴している。動画は、日本の内需の強さや人柄を評価する文化の良さにも触れつつ、韓国の英語教育が将来への投資であるという視点で締めくくられた。