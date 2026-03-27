滝沢眞規子「煮込むだけ」仕事前に仕込む無水料理レシピ

滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【1週間VLOG】休日・撮影・買い物・出張..リアルな7日間。タキマキ誕生秘話、家でのひとり昼食も♪』という動画を投稿。1週間の様子を公開する動画の中に、滝沢さんがお料理をする場面がありました。今回は、滝沢さんが仕事前にサッと準備した、煮込み料理のレシピをご紹介します。

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滝沢さんが「手羽元があるので、これを煮込んでいきたいと思います」「梅干しで煮込むやつを作っておけば、あとはご飯を炊いて出れば、先に今日は夫が帰ってくる予定なので、夕飯食べれるかなと思って」と話し、作り始めたのがこちら！

■手羽元の梅煮

【材料】鶏手羽元 10本砂糖 大さじ2.5醤油 大さじ3酒 大さじ2みりん 大さじ1梅干し 3粒にんにく 2片

【レシピ】（1）鶏手羽元を鍋に並べる（2）砂糖、醤油、酒、みりんを鍋に加える（3）梅干し、にんにくを潰しながら鍋に加える（4）鍋に蓋をして火が通るまで煮込む

滝沢さんは「もう煮込むだけ」と手際よく調理を終え、煮込み時間に昼食などを済ませていました。

■簡単に作れる夕飯の主役

滝沢さんは「今日の夕飯は、これの鶏煮たやつと、あとは大根おろしとか、しらすとか、そういうので食べようかな」「夜、私、帰り遅いので、軽めにと思ってます」と献立についても言及。

そして、完成した鍋の蓋を開け、「無水なんだけど、ほら」「美味しそうに出来てるね」と照りが出た手羽元を見せてくれました。

■動画もチェック

動画内では、この他に、滝沢さんが友人と過ごす日や、お仕事の様子なども公開されています。ぜひチェックしてみてくださいね。