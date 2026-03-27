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YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が「介護の仕事このまま続けていいのか、迷いました。」を公開しました。動画では、出演者のはたつんが全国の介護現場を回りながら旅をする「旅する介護士Season2 関西編」の様子を紹介しています。毎日の繰り返しに慣れてしまった自分を見つめ直し、介護の楽しさや大変さを再確認する姿が収められています。



滋賀県からスタートした旅の1日目は、琵琶湖のほとりでスイーツを楽しんで緊張をほぐした後、有料老人ホームでの単発バイトへ向かいました。排泄介助や声かけを通じた利用者とのコミュニケーションに加え、レクリエーションでは音楽療養コンテンツを活用し、歌や体操で一体感を生み出しています。勤務後には地元の焼き鳥屋で食事を楽しみ、「関西ならではの介護なんだろうなと思って、早速関西を感じることができてめちゃくちゃ嬉しかった」と充実した1日を振り返りました。



続く和歌山県では、高野山を訪れて写経と護摩行を体験しています。写経中には、新人時代に先輩が困り果てて泣きながら写経を始めたというエピソードを回顧。「すごく集中するし、心が整う時間」と、利用者にとっても穏やかな時間になる理由を実感している様子が描かれました。



その後も和歌山ラーメンを堪能するなど、仕事と旅の両方を全力で楽しむ姿が印象的です。マンネリを感じたときに環境を変えてみるという選択は、日々の働き方やモチベーションの保ち方を考える上で大きなヒントになりそうです。