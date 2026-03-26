HEAVEN Japan「どんとこいブラ」に春新色♡美シルエット叶う注目下着

グラマーバストさんの悩みに寄り添う人気アイテム「どんとこいブラ」から、春らしい新色シャンパンオレンジが登場♡見た目の可愛さだけでなく、補整力や快適な着け心地にもこだわった一枚は、毎日の自信をそっと後押ししてくれます。おしゃれも快適さも妥協したくない女性にぴったりの注目ランジェリーです♪

美シルエットを叶える機能性

「どんとこいブラ」は、バスト全体を包み込みながらしっかり引き上げるフルカップ仕様。柔らかいバストや下垂が気になる方でも、高めの前中心へぐっと寄せて美しいラインをキープします。

サイドパネルと2本のボーンが横広がりを防ぎ、すっきりとしたシルエットに。さらにUバックと3列3段ホックが背中のハミ肉を整え、後ろ姿まで美しく見せてくれます。

幅広ストラップで肩への負担も軽減され、長時間でも快適に過ごせるのも魅力です。

リラックマとearth music&ecologyが夢の共演♡大人かわいい全7型

春気分高まる新色＆デザイン

新色のシャンパンオレンジは、やさしいクリームカラーにオレンジレースを重ねた華やかなカラーリング。肌なじみがよく、ほんのり明るい印象をプラスしてくれます。

フルカップながら繊細なレースデザインで、上品さと女性らしさをしっかりキープ。「機能性だけじゃない、着けたくなる可愛さ」も叶えてくれる一枚です。

豊富なサイズ＆セット使いも◎

どんとこいブラ



価格：7,480円（税込）

サイズ：カップD（アンダー65～80cm）／カップE～K（アンダー65～90cm）／カップL～M（アンダー65～90cm）（カラー：シャンパンオレンジ／パールグリーン／ピンクローズ／グレイッシュパープル／モカ／ブラック／ナチュリー）

※カップG～M（アンダー95～100cm）はブラック／ナチュリー

おそろいショーツ（別売り）



価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L（カラー：シャンパンオレンジ／パールグリーン／ピンクローズ／グレイッシュパープル／モカ／ブラック／ナチュリー）

幅広いサイズ展開で、自分にぴったりの一枚が見つかるのも嬉しいポイント。セットで揃えれば、より気分が高まります♪

自分らしく輝く毎日へ♡

見えない部分だからこそ、心がときめくランジェリーを選びたいもの。「どんとこいブラ」は、快適さと美しさを両立しながら、自分らしいスタイルをサポートしてくれる存在です♡

春の新色で気分をリフレッシュしながら、毎日をもっと自信に満ちたものに。あなたにぴったりの一枚を見つけて、新しい季節のおしゃれを楽しんでみてください♪