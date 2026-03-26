春の高校ラグビー日本一を争う「第２７回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会」が開幕。埼玉県の熊谷スポーツ文化公園等で１回戦１６試合が行われました。

大会連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）ｖｓ長崎北陽台（長崎）

大会連覇を狙う桐蔭学園（神奈川）は、熊谷ラグビー場のＣグランドで行われた第４試合に登場。九州の実力校・長崎北陽台（長崎）と対戦しました。

昨年のこの大会では、攻守に隙のないラグビーをみせて２年ぶりの優勝を飾った桐蔭学園。

この試合も、序盤から桐蔭学園らしくどんどんボールをリサイクルしていくラグビーで主導権を握ります。そして前半７分、スクラム押し込んだ後の素早い展開からＷＴＢ・飯島新大選手が先制のトライ。５点をリードします。

一方の長崎北陽台もこの後反撃。持ち味の素早い出足で桐蔭学園にプレッシャーをかけて敵陣で試合を進めていくと、２２分にラックサイドを上手く抜け出したＨＯ・北川虎之介選手が中央にトライ。ゴールも決めて７対５と逆転します。

ペナルティも重なって思わぬ逆転を許した桐蔭学園。しかし、王者は慌てませんでした。直後のキックオフから勢いよく攻め込んで主導権を取り戻すと、２７分にはＦＷ陣の縦突進の連続からＨＯ・木俣蒼司郎選手が中央にトライ。１２対５と逆転して前半を折り返しました。

桐蔭学園の猛攻を長崎北陽台は粘り強く耐えるも…

サイドの変わった後半、再びＦＷで前に出る桐蔭学園。トライラインを背にしながら長崎北陽台も粘り強いディフェンスでしのぎますが、２５分についに力尽きました。

最後は、敵陣の深い位置で長崎北陽台ラインアウトのボールを奪った桐蔭学園が、ＦＷがしっかり押し込んだ後で大きくボールを動かしてＷＴＢ・大久保志哉選手がトライ。ゴールも決めて１９対７として勝負を決定づけました。

終了間際にも１トライを加えた桐蔭学園が粘る長崎北陽台を、２６対７で下して２回戦進出です。

大阪桐蔭（大阪）ｖｓ目黒学院（東京）熱いフィジカルバトルに

強豪校が順当に１回戦を突破する中で激しいフィジカルバトルを演じたのが、大阪桐蔭（大阪）と目黒学院（東京）の激突。ともに縦への推進力とディフェンスに自信を持つ両チーム。前半はエリアをめぐる激しい攻防を繰りひろげます。

先にチャンスをつかんだのは目黒学院。前半６分、大阪桐蔭の反則で敵陣２２ｍ付近まで攻め込みます。しかし、ラインアウトが乱れて攻撃につなげることができません

一方の大阪桐蔭も反撃、１０分にはトライラインまで７ｍのチャンスをつくります。

しかし、今度は大阪桐蔭のラインアウトが乱れてチャンスをものにすることができません。激しい肉弾戦が続く中で、ようやく試合が動いたのは２６分。大阪桐蔭は、ＦＢ・吉川大惺選手が中央付近から約２０ｍのＰＧに成功して３点を先制します。

一進一退の展開は変わらず

サイドの変わった後半も一進一退、お互い相手の攻撃をしっかりとしたディフェンスで受け止めて、後半は両チーム無得点の時間が続きます。

両チームの違いが現れたのは規律の部分。反則を犯さず目黒学院の攻撃を受け止めた大阪桐蔭に対して、目黒学院は大阪桐蔭の攻めにペナルティを犯してしまいます。

前半は、エリアを優先してタッチを狙った大阪桐蔭。後半は、吉川選手のキック力に託してＰＧを選択しました。そして後半１２分、吉川選手が２０ｍのＰＧを決めて６対０とリードをひろげました。

逆転狙いの攻撃をしのいだ大阪桐蔭が接戦をものにする

それでもワンチャンスで逆転可能な得点差、目黒学院もひるまず反撃します。

１８分過ぎからは、大阪桐蔭を自陣２２ｍラインの内側に釘付けにして攻め立てます。たまらずペナルティを犯す大阪桐蔭。

ここで目黒学院はＰＧではなくタッチキックを選択、逆転を狙ってラインアウトからの攻撃にかけます。モールをつくって一気に押し込む目黒学院。しかし最後の最後で大阪桐蔭がグランディングを許しませんでした。

大ピンチをしのいだ大阪桐蔭は、この後、自陣からの果敢な仕掛けで目黒学院陣内深くまで攻め込んでいきます。

そして、ロスタイムに突入した３０分、吉川選手がゲームを決定づけるＰＧに成功、９対０で粘る目黒学院を振り切りました。

その他の注目試合の結果

そのほかの試合、九州大会準優勝の大分東明（大分）と東海大会を圧倒的な強さで制した中部大春日丘（愛知）の対戦は、大分東明が前後半合わせて６トライを奪う攻撃力を発揮して４１対１４で快勝しました。

近畿の実力校、東海大大阪仰星（大阪）は後半に４トライを奪って、関東の強豪校・流通経大柏（千葉）を３６対１０で破りました。

近畿勢は、実行委員会の推薦枠で出場権を獲得した神戸（兵庫）を除く、近畿大会の上位６校全てが１回戦を突破しています。

【3月２５日 １回戦結果】

1回戦の結果は以下の通りです。

＊Ｂグランド

報徳学園（兵庫） ３２－１２ 仙台育英（宮城）

佐賀工（佐賀） ６９－１４ 川越東（埼玉）

石見智翠館（島根） ４８－１１ 静岡聖光学院（静岡）

流通経大柏（千葉） １０－３６ 東海大大阪仰星（大阪）

＊Ｃグランド

京都工学院（京都） ９３－０ 熊谷（埼玉）

尾道（広島） ４５－１０ 名古屋（愛知）

神戸（兵庫） ５－７６ 秋田工（秋田）

長崎北陽台（長崎） ７－２６ 桐蔭学園（神奈川）

＊西グランド

国学院栃木（栃木） ３８－１４ 高鍋（宮崎）

常翔学園（大阪） ５９－１３ 聖光学院（福島）

松山聖陵（愛媛） ３５－１２ 札幌山の手（北海道）

目黒学院（東京） ０－９ 大阪桐蔭（大阪）

＊くまぴあ

東福岡（福岡） ３６－０ 日本航空石川（石川）

御所実（奈良） ２８－１２ 早稲田実（東京）

城東（徳島） ７－５０ 茗渓学園（茨城）

中部大春日丘（愛知） １４－４１ 大分東明（大分）