「服が汚すぎておもろい」女性アイドル、オーディション時の写真に反響「腕どこ!?」「コロコロしようやw」
女性アイドルグループ「のんふぃく！」の澪織にいなさんは3月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。オーディション会場で撮った写真を公開するも、さまざまな反響が寄せられる事態になりました。
【写真】澪織にいなの反響集まったオーディション姿
一方で、黒い半袖Tシャツを着た澪織さんの両腕は写っていないように見え、「あの… みんな気づいてない！？澪織にいな様の腕が…」「腕がない!?」「待ってにいなさん、腕どこ!? あまりにも見えなさすぎてすごい」との声が。しかし「手ないと思ったら黒インナー着てたのね笑」と、実際は腕と洋服が同化してしまったようです。
さらに「なんでホコリこんな大量に着けたままなんだよ…」「めちゃめちゃ毛ついてる…」「なんで服ほこりだらけなの？」「服が汚すぎておもろい」「流石に写真撮るならコロコロしようやww」と指摘する声も上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】澪織にいなの反響集まったオーディション姿
「澪織にいな様の腕が…」澪織さんは「エントリーナンバー217番 澪織にいなです！」と投稿。オーディション会場と思われるピンクのバックパネルの前で笑顔を見せるショットを公開しました。コメントでは「可愛すぎるぜ合格」「はい、かわいい！！」「合格です」との声が上がっています。
さらに「なんでホコリこんな大量に着けたままなんだよ…」「めちゃめちゃ毛ついてる…」「なんで服ほこりだらけなの？」「服が汚すぎておもろい」「流石に写真撮るならコロコロしようやww」と指摘する声も上がりました。
オーディション動画公開中今回の写真は同グループの新メンバーオーディションに臨んだ際のものと思われます。同オーディションの様子はYouTubeで公開中のため、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)