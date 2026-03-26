赤レンガ倉庫に2万株の花が咲き乱れる！ほっと癒やされに行きましょ「FLOWER GARDEN 2026」で癒やしのカラーセラピー体験

春になると、あちらこちらで一斉に花が咲きはじめます。

横浜赤レンガ倉庫には「巨大なお花畑＝FLOWER GARDEN」が出現するようです。海を望む広場に、色とりどりの花々が咲き乱れる光景は圧巻！ ほんの束の間の「非日常」を体験しに出かけてみませんか。

【どんなイベント？】

いまや横浜の春の風物詩となった恒例イベント「FLOWER GARDEN 2026」。

会場となる横浜赤レンガ倉庫に一歩足を踏み入れると……あっちもこっちも「花」でいっぱい！ 花にうずもれながら「ほっとひと息＝Take a Break」できるひとときを体験できちゃうんです。

しかも、横浜赤レンガ倉庫は海に面しているじゃあないですか。広大な海と美しい花畑をいっぺんに楽しめるだなんて贅沢ですよねぇ!!

＜FLOWER GARDEN 2026＞

期間：2026年3月27日〜4月19日

場所：横浜赤レンガ倉庫イベント広場

入場無料

【体験できること】

実は今年で20回目を迎えるという「FLOWER GARDEN 2026」。会場ではこんな体験が待っています。

■フラワーカラーセラピー

フラワーカラーセラピーの考え方に基づく6色をベースに約2万株＆18種類以上の「春の花」が勢ぞろい。

リラックスをキーワードに「紫（Imagination / 心理的要素）」「白と黄色（Pure / 環境的要素）」「ピンク（Love / 身体的要素）」といった色をセレクト。11箇所におよぶ各エリアの雰囲気に合わせたBGMも楽しめちゃいます。

■屋外図書館

森林を抜けた花畑の一部に出現する屋外図書館。実際に手に取れる本もあり、お花と緑に囲まれながら読書することができます。周辺には「ハーブ畑」「ねころび広場」「青空喫茶」といったエリアも♪

■テーマを変えた週替わりのマルシェ

週末は週替わりでマルシェを開催。「フラワー」「ワークショップ（寄せ植えやブーケづくり）」「横浜ローカル（キャンドルや焼き菓子）」「コーヒー・ティー＆スイーツ」をテーマにしたマルシェブースが登場します。ピクニック気分で楽しめるキッチンカーは毎日登場するみたい。

■日本を代表する押し花作家との特別コラボ

植物が持つ自然の美しさを追求し続ける押し花作家・杉野宣雄さんの作品展示および出店を予定。イベント限定オリジナルポストカードがもらえるデジタルスタンプラリーもありますよ〜！

■イベント最終日のお花の無料配布

毎年恒例となっている人気企画。イベント最終日となる4月19日13時から、会場にある一部のお花を希望者にプレゼントします。数量限定＆なくなり次第終了となるのでご注意を。

さらに4月4日〜4月5日には、規格外となったお花を活用したワークショップを実施するそうです。つまり、花を愛でつつ「フラワーロス削減」にもひと役買えちゃうというわけ！

詳細については参照サイトからご確認ください。春を体感しに出かけてみませんか。

※記載されている内容は変更となる場合があります。

参照元：横浜赤レンガ倉庫、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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