春のお出かけの「ちょっと困った」をスッキリ解消！スリコマニアが感動した「紙もの」便利グッズ3選
こんにちは！ユニ子と申します。
【画像で見る】お出かけにピッタリ！3COINSの高見えアイテム
Instagramでは、
100円ショップや3COINSのお気に入りグッズを紹介しています＾＾
そろそろ暖かくなってきて外出も増える時期。
今回はお出かけにピッタリなスリーコインズの便利グッズを3点ご紹介します。出先での「ちょっと困った」を解決してくれるアイテムたちです。
■1.コンパクトティッシュケース
なにかと使うティッシュ、いつも持ち歩いてはいるけれどカバンのなかで迷子になったり、すぐに取り出せなかったりすることありませんか？
そんなときは「コンパクトティッシュケース」が役立ちます。
ケースを開くとポケットティッシュがはめられるサイズになっています。ティッシュをいれたら半分に畳んでボタンをとめれば、コンパクトになります。
持ち歩くときは、付属のカラビナで、持ち歩きたいバッグに取り付けるだけ！
スマホショルダーなどにも取り付けできます。
おしゃれで、高見え。まさかこのケースにティッシュが入っているとはわかりません。
通販サイトなどでは似たものが2000円前後するものもありました。素材の違いはあるとは思いますが、このクオリティ、330円で購入できるのは嬉しいですね。
お試しにも買いやすいお値段だと思います。
【コンパクトティッシュケース】
330円（税込）カラー：アイボリー、ブラック、キャメル
サイズ：＜閉じたとき＞約縦9.5×横6.2×マチ3cm
＜開いたとき＞約縦9.5×横12.5cm（ベルト含まない）
■2.携帯用ダストポーチ
もうすこし大きくてもいいから、ごみも捨てられたらな、という方には「携帯用ダストポーチ」が最適！
ティッシュを入れて持ち歩けるのは先ほどのケースと同じなのですが、こちらはもう一工夫あって、これがありがたい機能なんです。
それは、口がばねタイプのポーチと一体になっていること。
ばねタイプなので片手で開けることができる上、かばんの中に直接入れたくないゴミを捨てることができるんです。
ポーチの裏地は引き出して軽く水洗いもできるのでとても衛生的。
もちろんカラビナ付きなのでバッグに取り付けもできます。
サッと使ってさっと捨てられるまさにこの季節痒い所に手が届く商品です！
【携帯用ダストポーチ】
330円（税込）
サイズ：約縦16.5×横9.5cm
カラー：アイボリー、ブラック、キャメル
■3.ポケットウェットティッシュ8枚10個セット
ノンアルコールのウェットティッシュ、最近は持ち歩いてない人のほうが少ないのでは、と思います。
あちこちで便利なのでかばんに入れるレギュラーアイテムですが、だからこそあまりかさばるものじゃない方がありたいですね。
スリコでは10個セットが販売されています。
手のひらサイズでデザインもかなりおしゃれなので、かばんのなかにぽんっと入れても邪魔になりません。
パッケージはミニサイズなのに中のシートに関しては十分な大きさなのが優秀。
残念ながら顔や手には使用不可な商品ですが、フードコートや公園などで机を拭きたいという時に活躍してくれています。
【ポケットウェットティッシュ】
330円（税込）
販売サイズ：約縦14×横18cm
お値段以上に便利な3COINSのお出かけアイテムたちご紹介しました。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！！
作＝ユニ子
【画像で見る】お出かけにピッタリ！3COINSの高見えアイテム
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そろそろ暖かくなってきて外出も増える時期。
今回はお出かけにピッタリなスリーコインズの便利グッズを3点ご紹介します。出先での「ちょっと困った」を解決してくれるアイテムたちです。
■1.コンパクトティッシュケース
そんなときは「コンパクトティッシュケース」が役立ちます。
ケースを開くとポケットティッシュがはめられるサイズになっています。ティッシュをいれたら半分に畳んでボタンをとめれば、コンパクトになります。
持ち歩くときは、付属のカラビナで、持ち歩きたいバッグに取り付けるだけ！
スマホショルダーなどにも取り付けできます。
おしゃれで、高見え。まさかこのケースにティッシュが入っているとはわかりません。
通販サイトなどでは似たものが2000円前後するものもありました。素材の違いはあるとは思いますが、このクオリティ、330円で購入できるのは嬉しいですね。
お試しにも買いやすいお値段だと思います。
【コンパクトティッシュケース】
330円（税込）カラー：アイボリー、ブラック、キャメル
サイズ：＜閉じたとき＞約縦9.5×横6.2×マチ3cm
＜開いたとき＞約縦9.5×横12.5cm（ベルト含まない）
■2.携帯用ダストポーチ
もうすこし大きくてもいいから、ごみも捨てられたらな、という方には「携帯用ダストポーチ」が最適！
ティッシュを入れて持ち歩けるのは先ほどのケースと同じなのですが、こちらはもう一工夫あって、これがありがたい機能なんです。
それは、口がばねタイプのポーチと一体になっていること。
ばねタイプなので片手で開けることができる上、かばんの中に直接入れたくないゴミを捨てることができるんです。
ポーチの裏地は引き出して軽く水洗いもできるのでとても衛生的。
もちろんカラビナ付きなのでバッグに取り付けもできます。
サッと使ってさっと捨てられるまさにこの季節痒い所に手が届く商品です！
【携帯用ダストポーチ】
330円（税込）
サイズ：約縦16.5×横9.5cm
カラー：アイボリー、ブラック、キャメル
■3.ポケットウェットティッシュ8枚10個セット
ノンアルコールのウェットティッシュ、最近は持ち歩いてない人のほうが少ないのでは、と思います。
あちこちで便利なのでかばんに入れるレギュラーアイテムですが、だからこそあまりかさばるものじゃない方がありたいですね。
スリコでは10個セットが販売されています。
手のひらサイズでデザインもかなりおしゃれなので、かばんのなかにぽんっと入れても邪魔になりません。
パッケージはミニサイズなのに中のシートに関しては十分な大きさなのが優秀。
残念ながら顔や手には使用不可な商品ですが、フードコートや公園などで机を拭きたいという時に活躍してくれています。
【ポケットウェットティッシュ】
330円（税込）
販売サイズ：約縦14×横18cm
お値段以上に便利な3COINSのお出かけアイテムたちご紹介しました。
気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！！
作＝ユニ子