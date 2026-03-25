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『夫に間違いありません』衝撃の最終回、一樹の行動は「一番楽な償いに…逃げてしまった」だけだった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【夫に間違いありません】最終回ドラマ考察 一樹の手の汚れとカーラジオから聴こえてきたこと 最新感想」を公開。ドラマ『夫に間違いありません』の最終回について、主人公・聖子の夫である一樹の死の真相や、残された謎を考察し、一見ハッピーエンドに見える結末に潜む、一樹の「逃げ」という本質を指摘した。



動画の冒頭でトケル氏は、最終回を「予想外のハッピーエンドだった」としながらも、「本当の意味で幸せではない」と感想を述べた。物語は、一樹（安田顕）が自ら命を絶ち、紗春（桜井ユキ）が罪を告白するという結末を迎えた。トケル氏は、犯罪が曖昧なまま終わる「グレーな結末」を予想していたが、罪が償われる形になったこと、そして何より「子供たちが不幸せにならない形で終わった」ことから、これをハッピーエンドと捉えたと語った。



劇中で明かされた謎についても深掘りする。紗春が夫のゆきおを殺害した動機は、保険金目当てではなく、娘・希美（磯村アメリ）を虐待から守るためだった。希美が大やけどを負った際、ゆきおが虐待を疑われることを恐れて病院へ連れて行かせなかったことが引き金になったという。



また、聖子（松下奈緒）が一樹を殺害しようと計画した背景には、紗春のもとを離れて駆け込んできた希美の存在があった。希美が「お父さん（一樹）と一緒にはいられない」「お金がないから紗春と一緒にはいられない」と語ったことから、聖子は一樹の保険金を紗春に渡すため、犯行を決意したと分析した。



しかし、最終的に聖子は一樹を殺すことができず、一樹は自ら川に飛び込んだ。トケル氏はこの行動について、「自分がやってしまったことに対する責任を、本来ならちゃんと取らなければならないところを全て放棄して、ある意味では一番楽な償いに…逃げてしまった」と厳しく断じた。



さらに、一樹が聖子の車に乗り込む直前の「汚れた手」の謎にも言及。これは息子・栄大への遺書を万年筆で書いた際のインク汚れであり、すでに死を決意していた証だと考察した。最後にトケル氏は、車内で流れたラジオの「20年前の讃美歌」という言葉が、一樹の最期と家族の状況を暗示する切ない演出だったと締めくくった。