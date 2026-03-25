「バーガーキング・ジャパン」の公式「X」アカウントが、「ワッパー」のきれいな食べ方を紹介しています。投稿は60万回以上表示され、約7000件の「いいね」を集めて注目されています。

【画像】ブクマしなきゃ… コチラが「ワッパーのきれいな食べ方」裏技です！ 試したい！

公式による「ワッパーの食べ方」

公式アカウントは、「ワッパーのキレイな食べ方を公開！」とコメント。「このURAWAZAならバーガーキングのワッパーや、大型バーガーでも持ちやすく、しかもキレイに食べられます！ ぜひ一度お試しください！」と、動画を投稿しています。

【ワッパーのきれいな食べ方】

（1）ワッパーを真ん中に置き、中心に沿って包装紙を破る。

（2）180度回転させて、端の部分を折り込む。

（3）「いただきまーす！」

バーガーキングの看板メニューであるワッパーは、一般的なハンバーガーの約1.4倍という大きさ。「食べづらい」と感じていた人は多いようで、「早く教えて〜」「めっちゃためになる」「いつも汚くしちゃうんで、やってみよー」との声が上がっています。

また、「ハーフカット」でオーダーしている人からは、「いつも『ハーフカットで』とお願いしています」「ハーフカットだから特に気にしてない」「私はいつもハーフカットしてもらっています。とても食べやすくなります。店員さんありがとう！」というコメントが寄せられています。