アメリカとイスラエルによるイラン攻撃からまもなく1か月。長期戦突入はトランプ大統領の誤算とも指摘されるが、イランの革命防衛隊の元司令官が強大な米軍に対する抵抗戦術を明かした。

■イラン元司令官 自衛隊派遣けん制「友好的態度は期待すべきではない」

イランの「革命防衛隊」元司令官ホサイン・キャナニモガダム氏が19日、首都テヘランからNNNの取材に応じた。元司令官はイラン国内の様子について、イスラエル側のドローンが街の上空を頻繁に飛び、住宅地が攻撃の対象となっているとしながらも、イラン歴の新年があったことなどから、市場がにぎわいを見せるなど市民は冷静だと語った。

「国民はイラクとの8年間の戦争を経験していて、爆撃を全く恐れていません」

イランは1980年に起きた隣国イラクとの長期にわたる戦争を経験。元司令官も従軍したが、この時の経験からイラン国民には「耐性」が備わっていると語った。また、イランが事実上の封鎖下に置くホルムズ海峡の現状について元司令官は「オマーン湾からペルシャ湾までの2000キロの海岸線上に、ミサイルを配備していて機雷を使う必要はない」と語った。一方で、イランがすでに水上ではなく海底に機雷を設置していると主張。「遠隔操作で爆発させられる」とも強調した。さらに、日本の対応にも注目していると話した。トランプ大統領はホルムズ海峡に各国の艦船派遣を求めてきたが、元司令官は参加すべきではないと話した。

「参加しない限り、許可を得てホルムズ海峡を船で通過することができる」

一方で、こう警告した。

「（自衛隊の艦船派遣などがあった場合）イランが日本に対して友好的な態度をとることをもはや期待すべきではない」

■元司令官語る対米戦術…「長期の消耗戦」「経済的勝利」目指す

イランの戦闘は当初、トランプ大統領が想定していた「4〜5週間」をまもなく迎える。ここまでの状況について、元司令官は「経済的にイランが勝利している」と断言した。その理由として、ホルムズ海峡の事実上の封鎖が、アメリカ経済に打撃を与えていることや、米軍が迎撃ミサイルなど高価な兵器を大量に消費している点を挙げた。またこうも語った。

「残された唯一の道は長期の消耗戦に突入すること」

アメリカへの徹底抗戦を続けることで、泥沼の消耗戦に引きずり込み、疲弊させることがイラン側の狙いだという。では、イラン側はどのような条件が整えば、戦闘停止に応じるのか。元司令官は「持続可能な安全を保障されない停戦は受け入れられない」と語った。さらに「我々の損害は賠償されなければならず、ホルムズ海峡の安全は地域の国々の協力によって確立され、米軍は中東地域から完全に撤退しなければならない」として米側の大幅な譲歩が不可欠だとの立場を示した。戦闘開始からまもなく1か月、世界経済への影響が日増しに深まる中、いつまで戦闘は続くのか、自信を深めつつあるイランの出方もカギを握っている。

（読売テレビ・ 田上瑛莉香）