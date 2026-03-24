「今、前野さんって言った？」同じ職場の元カノと比較されるのが嫌で半年で別れるも、次に付き合ったのも新入社員だった？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
18歳で新卒入社したばかりのウッチー(@omni_uttii821)さんは、経理部の先輩から「中華好き?歓迎会をしよう」と誘いを受ける。職場の皆での集まりだと思って店に向かったが、そこにいたのは先輩ただひとりだった。意表を突かれたものの、二人きりの食事は楽しく、そのまま付き合うことになった。オムニウッチーさんの恋愛漫画『初めて付き合った人は○○でした』は、そんな淡い初恋の裏側に潜む歪な実態を描いている。
■束縛と元カノの影
初めての彼氏は年上で優しく、最初は素敵な人に見えていた。しかし、付き合いが深まるにつれて激しい束縛が顔を出し始める。
彼は自分の理想を彼女に強く求め、休日に友達と会うことさえ嫌がった。さらに、同じ職場にいる元カノの前野さんと比較されることも多く、ウッチーさんは次第に強い違和感を覚えるようになる。結局、半年ほどで価値観の不一致により別れを選ぶこととなった。
■新人キラーの正体
別れたあとに判明したのは、驚愕の事実だった。彼はすぐにウッチーさんの同期の女の子と付き合いはじめたのだ。
そのとき「結局はただの新人キラーだったんだなと(笑)。私じゃなくて新人なら誰でもよかったんだなぁって思いました」と、彼の真の目的に気づかされたという。今振り返れば、最初から新卒をターゲットにしていた確信がある。
それでも、ウッチーさんはこの経験を「いろいろと勉強になった。優しい人だったので彼でよかったのかな」と前向きに振り返る。職場の先輩という身近な存在が、実は特定の属性を狙い撃ちにする人物だったという、社会人1年目の苦い記憶を綴る。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
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