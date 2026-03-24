「今、前野さんって言った？」同じ職場の元カノと比較されるのが嫌で半年で別れるも、次に付き合ったのも新入社員だった？【作者に聞く】

「今、前野さんって言った？」同じ職場の元カノと比較されるのが嫌で半年で別れるも、次に付き合ったのも新入社員だった？【作者に聞く】