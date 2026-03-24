女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は24日、第122話が放送され、英俳優トミー・バストウ（34）が熱演してきた主人公・雨清水トキの夫レフカダ・ヘブン（雨清水八雲）の最期が描かれた。涙の視聴者が続出。インターネット上には“ヘブンロス”が広がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第122話は、雨清水トキ（郄石あかり）とレフカダ・ヘブン（雨清水八雲）（トミー・バストウ）は子どもたちの遊ぶ様を見守る。庭には、季節外れの桜。返り咲きの桜に、ヘブンは来日した日のことを思い出し…という展開。

クマ（夏目透羽）によると、返り咲きは不吉の知らせ。翌日の食事時、ヘブンは魚の小骨取りをトキにお願い。花田旅館の花田平太（生瀬勝久）に、苦手な糸こんにゃく。夫婦は昔を懐かしむ。

夕方、トキとヘブンは西向きの部屋の縁側に座り、美しい夕陽を眺めながら静かに語り合う。

ヘブン「キノウ、サイタノ、サクラ、ワタシニ、サヨナラ、イウタメ、サイタ」「オボエマシタネ？シヌトモ、ナク、ケッシテイケマセン」

トキ「はい、子どもとカルタして遊びます」

ヘブン「ネガイマス」

トキ「カルタ終わったら、スキップします。勲、できるようなるまで。それから、テテポッポ、カカポッポ、真似して。虫捕まえて。子どもたち、大人なったら、ビア飲んで酔っ払います。ようけ酔っ払ったら、またスキップします」

ヘブン「ナンボ、スバラシ」「シツレイナガラ、オサキ、ヤスマセテ、イタダキマス」

トキ「失礼ないです。お休みくだされ」

ヘブン「アリガト」

ヘブンはトキの右肩に頭を乗せ、寄り掛かる。トキの目から大粒の涙。握り合う2人の手。

寂しげな墓地。庄田サワ（円井わん）と庄田多吉（濱正悟）も上京。庄田は「錦織も一緒です」とトキに帽子を差し出した。トキは「ありがとう存じます、錦織さんも」とヘブンの親友・錦織友一（吉沢亮）の帽子を供えた。

サワ「取り乱した？」

トキ「ううん。もう母親だけん。それに、最期があまりに静かで、あっけなくて。取り乱す暇がなかったいうか。取り乱せんかったというか。（涙があふれ）もう、ほんにあっけなくて。だけん、だけん…」

サワ「取り乱せちょる。よう取り乱せちょるよ」

ヘブンと上野勘右衛門（小日向文世）の遺影が並ぶ。「コニチワ」。聞き慣れない女性の声。「ご無沙汰しています、オトキシショウ」。イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）が来日した。

SNS上には「まだ火曜日なのに（涙）」「朝から大号泣」「錦織さんの帽子（涙）」「取り乱す暇もなかったのは視聴者もだよ」「おサワちゃんにMVPを（涙）」「八雲さんの横を向いた写真だ」「イライザさんはおトキちゃんを責めにきたの？」「まさかの主題歌なし」などの声。視聴者の涙を誘った。

小泉八雲は1904年（明治37年）4月に「怪談」を出版。その年の9月に心臓発作のため逝去。54歳だった。