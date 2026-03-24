ReFaヘアアイロン新作がすごい♡ツヤ髪へ導く最新トリートメント技術

美しいツヤ髪を叶えたい女性に朗報♡人気美容ブランドReFaから、新たなヘアケア習慣を提案する「ヘアアイロン」と専用セラムが登場します。機器と化粧品を融合した革新的なアプローチで、毎日のスタイリングがそのままトリートメント時間に。サロン帰りのような仕上がりを自宅で叶えたい方は必見です♪

超音波ミストで叶う新発想ケア



「ReFa TREATMENT IRON」は、専用の「ReFa TREATMENT SERUM」を超音波で微細ミスト化し、髪内部まで届ける独自のデリバリーシステムを搭載。

ピン構造と全面ヒートセンシングにより、熱の力を活かしてトリートメント成分を均一に浸透させます。

梳かすだけで、髪の表面から内部までしっかりケア。パサつきやうねり、広がりを抑え、なめらかな指通りと上質なツヤ感を実現します。

ソフティモとセラミエイドにちいかわ登場♪癒しの限定パッケージ

アイロン＆セラム詳細

ReFa TREATMENT IRON（リファトリートメントアイロン）



価格：35,200円（税込）

カラー：シャンパングレージュ

サイズ：約290mm×39mm×67.5mm

重量：約415g（電源コード含む）

電源：AC100～240V 50/60Hz

プレート温度：120℃/140℃/160℃/180℃/200℃

ReFa TREATMENT SERUM（リファトリートメントセラム）



価格：3,300円（税込）

内容量：約150mL

毎日のケアに取り入れやすい仕様とスペックも魅力です。スタイリングしながらトリートメントできる新習慣で、続けるほどに美髪へ導きます。

便利な専用ホルダーも登場

ReFa TREATMENT IRON HOLDER（リファトリートメントアイロン ホルダー）



価格：3,300円（税込）

サイズ：約119mm×103mm×156mm

重量：約265g

アイロンと一緒に使いたい専用ホルダーもラインナップ。使いやすさと収納性を兼ね備えた設計で、日常のヘアケアをより快適にサポートします。

販売は全国の美容室サロン、エステティックサロン、ReFa GINZA、MTGオンラインショップ、全国の百貨店、ReFa SHOP（ビックカメラ、ヨドバシカメラのReFa SHOPを除く）、B happy（サロン顧客向けECサイト）を中心に順次展開。

※店舗ごとの取り扱いについては、各店舗にお問合せください。

毎日が変わる美髪習慣を♡



ReFaの新作ヘアアイロンは、スタイリングとトリートメントを同時に叶える新しい美容体験。忙しい日々の中でも、簡単にワンランク上のケアができるのが魅力です♡

続けるほどに自信が積み重なる美しい髪へ。これからのヘアケアは“美髪投資”で差をつけてみてはいかがでしょうか♪