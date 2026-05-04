「お客様は神様ですよね？」やりたい放題のクレーマー→現場の切実な訴えに“上司はまさかの反応”…販売員のリアルな苦悩に「狂ってる」【作者に聞く】
【漫画】「お客様は神様ですか？」を読む
販売の仕事での体験や日常を漫画にし、X(旧Twitter)やInstagramで発信しているタジマオオカ(@pu92yu)さん。店舗ではさまざまなお客様や場面に遭遇するという。なかでも、顧客の優位な立場から従業員に対して理不尽なクレームや侮辱などをする迷惑行為「カスタマーハラスメント」(以降、カスハラ)を描いた「かすはら物語」や「お客様に助けられた話」が大きな反響を呼んでいる。今回は、タジマさんが上司にカスハラを打ち明けた際のエピソードを紹介する。
■現場と会社で埋まらない「温度差」
カスハラについて相談しようと決意したタジマさんだったが、上司からは新たな「カスハラの種」となりそうな話を持ち出されてしまう。「当然ですが会社はいかに単価や売り上げを上げるかしか見ておらず、そこに現場の私たちの存在はありません。見ている景色が全然違うなぁと改めて感じました」と、当時の心境を振り返る。
さらに、以前警察に通報した駅構内での出来事を問いただすと、上司からは「うちの会社はお客様第一主義、『お客様は神様』の企業風土だから…」と曖昧な言葉が返ってきた。「会社の方針自体はわかっていました。でも、その一言で終わらせていい問題なの？と考えていました」とタジマさんは語る。これまでの理不尽な体験を訴えても、上司はすぐには理解できず困惑している様子だったという。
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