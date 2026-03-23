鈴木奈々、59歳父親の近影ショットに驚きの声「立ち姿がかっこよすぎ」「若々しい」
【モデルプレス＝2026/03/23】タレントの鈴木奈々が3月22日、自身のInstagramを更新。父親との2ショットを公開した。
【写真】37歳タレント「立ち姿がかっこよすぎ」59歳父の姿公開
鈴木は「写真はお父さんとだよー」「このデニムのセットアップマジでお気に入りです」とコメント。「＃お父さん ＃59歳」というハッシュタグを添え、Gジャンにデニムパンツのセットアップを着用した自身と白いシャツにデニムパンツ姿の父親がともにサングラスをかけて写っているショップでの親子ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「お父さん若々しい」「立ち姿がかっこよすぎてびっくり」「スタイル抜群のパパで羨ましい」「かっこいい親子」「デニムコーデ素敵」「仲良し」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳タレント「立ち姿がかっこよすぎ」59歳父の姿公開
◆鈴木奈々、父親とデニムコーデ
鈴木は「写真はお父さんとだよー」「このデニムのセットアップマジでお気に入りです」とコメント。「＃お父さん ＃59歳」というハッシュタグを添え、Gジャンにデニムパンツのセットアップを着用した自身と白いシャツにデニムパンツ姿の父親がともにサングラスをかけて写っているショップでの親子ショットを公開した。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お父さん若々しい」「立ち姿がかっこよすぎてびっくり」「スタイル抜群のパパで羨ましい」「かっこいい親子」「デニムコーデ素敵」「仲良し」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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