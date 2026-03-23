Nintendo Switch 2専用ハードカバーケース「PITA FULL COVER GRIP CASE」を取り付けたところ

アユートは、韓国発ゲーミングアクセサリーブランド「LEPIC GAMING」の第1弾製品として、Nintendo Switch 2専用ハードカバーケース「PITA FULL COVER GRIP CASE」を27日発売する。価格は4,400円。カラーはSmokeとNeon。

なお、上記は本体を保護するケースと、グリップ用ケースがセットになった製品だが、それぞれ単品でも発売する。本体ケース単品は「PITA ULTRA SLIM CASE」、グリップケース単品は「PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASE」。価格は各2,420円。グリップケースにはSmokeとNeonを用意。本体ケースはSmokeのみ。

本体を保護する「PITA ULTRA SLIM CASE」と、Joy-Con 2を保護する「PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASE」、それをセットにしたのが「PITA FULL COVER GRIP CASE」

LEPIC GAMINGは、韓国レザーアクセサリーメーカー・Dignisが2026 年に新たに立ち上げたゲーミング関連製品に特化したアクセサリーブランド。ブランド名にある「LEPIC」は、“Legendary”と“Epic”を組み合わせた造語でゲーマーが憧れる最高ランクを意味する。「Extraordinary Utility（非日常レベルの実用性）」というブランドの思想に則って、開発している。

PITA FULL COVER GRIP CASEの特徴は、指紋や汚れが付きにくい耐腐食処理を施した高品質ポリカーボネートを素材に採用している事。衝撃や傷からしっかりと保護するという。さらに、装着した状態で充電端子、スピーカー、各種ボタンなどにアクセス可能。

指紋や汚れが付きにくい耐腐食処理を施した高品質ポリカーボネートを素材に採

ケースを装着した状態で、本体のスタンドが使用できる

ドック接触部の厚みを0.7mmに抑えるなど、薄型設計も特徴。装着したまま、Switch 2専用ドックにも設置できる。スタンド部分も塞がないため、スタンドモードでもストレスなく使用可能。「まるでケースをつけていないかのような体験を提供する」という。

PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASEは、Switch 2のJoy-Con 2 専用となるハードカバーケース。専用に精密設計され、試行錯誤の上で、携帯モード、片手持ち、パーティーモード時の横持ち、そしてマウスモードの全てで手に馴染むような形状を追求。

ケース装着時に最もアクセスがしにくくなる（＋）（－）ボタンも、独自のタクティカルボタンによってより素早く、正確な操作が可能という。スティックの可動域を考慮した幅広スティックホールデザインで、市販のスティックカバーを装着した状態でも自由な操作が可能。

装着してみる

実際にSwitch 2に装着してみた。

本体用ケースのPITA ULTRA SLIM CASEで特に顕著だが、ケース自体が非常に薄く設計されているため、装着した後で、良い意味で外見的な変化が少ない。「ケースを装着したら一回り大きくなってしまったな」という感覚が無く、「そういえば、ケース装着していたんだっけ」という感覚で使用できる。

本体ケース「PITA ULTRA SLIM CASE」が特に薄い

Joy-Con 2のカバーもピッタリフィットするだけでなく、装着後にJoy-Con 2を握ってもサイズが大きくなった感覚は無く、握りやすい。このあたりの形状は、よく練られていると感じる。

個人的に特に快適と感じたのは、（＋）（－）ボタン。ケースを装着すると、押しにくくなりがちな部分だが、PITA TACTICAL JOY-CON GRIP CASEではこの部分が盛り上がった形状になっており、装着後の方がむしろ押しやすくなったと感じた。