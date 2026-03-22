鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は残り２話となり、佳境を迎えている。

前回第８話で怒涛の伏線回収が行われ、幸後一香（戸田恵梨香）の正体や、一連の不可解事件が、不正献金を捻出する合六亘（北村有起哉）の陰謀によるものだと明かされ、真相の大筋が判明した。

一方で未回収案件として放置されているのが、合六の恐怖メシ会の長テーブル両サイド、菊池（塚地武雅）とサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）。

塚地は今週もＸに「＃日曜劇場リブート残すところあと２話！物語もクライマックス！…そして私、演じる菊池は今回、出てくるのか？出てこないのか？何か食べるのか？食べないのか？喋るのか？喋らないのか？物語に絡むのか？絡まないのか？是非」と投稿。「埋められるのか？埋められないのか？」「菊池先輩！温かいうちに何かを召し上がるのですか？」「このまま何もせずに終わったら、津田以上のインパクト」とイジる反応が集まっている。

一方でここまで合六の太客で、資金洗浄のため１００億円を預けている香港闇組織のマー会長。毎回のように名前だけが出てきて、合六がマー会長に嘘をついて、預かった金を闇献金に流用するなどしていることも判明している。

このマー会長の正体にも注目が集まっている。すでに密かに登場しており、合六の悪事を静観。最終盤の土壇場で菊池かサングラス男が正体を明かし、合六を粛清するとの衝撃予想も浮上している。