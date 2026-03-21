Venchi春夏限定フレーバー登場♡木頭ゆず香る大人のご褒美ジェラート

イタリア発の人気チョコレート＆ジェラートブランドVenchiから、日本の春を表現した春夏限定フレーバー「FIORDIYUZU（フィオールディユズ）」が登場。ミルクのコクと木頭ゆずの爽やかさが重なり合う、軽やかで洗練された味わいが魅力です。季節の移ろいを感じながら楽しめる、日本のためだけに生まれた特別なジェラートに注目です♡

ゆず×ミルクの上品な味わい

FIORDIYUZU（フィオールディユズ）

価格：※店舗・サイズにより異なる

「フィオールディユズ」は、なめらかなフィオールディラテ（ミルクジェラート）に、徳島県産の木頭ゆずを合わせた日本限定フレーバー。

発売日：2026年3月19日～

販売店舗：日本国内ヴェンキ直営店

クリーミーな口どけの中に広がる柑橘の香りとやさしい酸味が、春らしい軽やかさを演出。見た目も純白に黄金色のソースが映える、上品で華やかな一品です。

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イタリア×日本の贅沢コラボ

本フレーバーは、イタリアの伝統技術と日本の食文化が融合した特別なジェラート。

木頭ゆずは、花のような香りと複雑なアロマを持つ高品質な柑橘で、ミルクのまろやかさと絶妙に調和。

さらに、ヘーゼルナッツ・チョコビア75％・ヴェンキクリームとのペアリングもおすすめ。異なる味わいとの組み合わせで、より奥行きのあるデザート体験が楽しめます。

春を感じる限定コレクション

2026年春夏限定で展開される「フィオールディユズ」は、日本の春の美しさや軽やかさを表現した特別なコレクション。

フィオールディラテのシルクのような口どけと、ゆずピールのアクセントが絶妙に重なり、最後までさっぱりとした後味が続きます。

“味わいを通じて文化的な対話を生み出す”というヴェンキの哲学が感じられる、今しか味わえない一品です。

春のご褒美に特別な一杯を♡

爽やかなゆずの香りとミルクのコクが織りなす「フィオールディユズ」は、日常にちょっとした贅沢を添えてくれる存在。春夏限定の特別な味わいは、自分へのご褒美にも、大切な人とのひとときにもぴったりです。季節の訪れを感じながら、心ほどけるひと口をぜひ楽しんでみてください♡