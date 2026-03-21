BE:FIRST、平安神宮で奉納スペシャルライブ
BE:FIRSTが2026年3月20日(金・祝)、鎮座百三十年を迎えた平安神宮で開催された奉納スペシャルライブ＜平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live＞を実施。朱色に浮かび上がる拝殿をバックに一夜限りのパフォーマンスを行なった。
平安神宮が創建百三十年という節目を迎えることを祝い、その長い歴史と人々の祈りに敬意を表して奉納ライブとして行われた本公演。舞台では＜BMSG FES’22＞で初披露されたBMSG ALLSTARSによる＜New Chapter＞をBE:FIRSTのみで披露。さらに、和とHIP HOPが融合した「Masterplan」や、最新曲でBE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバー「BE:FIRST ALL DAY」など計16曲を披露した。
今回のセットリストは各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中だ。また、本公演の模様が4月よりZAIKOにて配信されることも発表されている。
撮影◎河上良
■セットリスト＜平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live＞
https://BEFIRST.lnk.to/heian-befirst
New Chapter
BF is…
GRIT
Secret Garden
Brave Generation
Boom Boom Back
Mainstream
Masterplan
Don’t Wake Me Up
Sailing
Great Mistakes
Blissful
Bye-Good-Bye - From THE FIRST TAKE
夢中
I Want You Back
BE:FIRST ALL DAY
■ZAIKO配信情報『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』
4月18日 (土) 19:00よりZAIKOにて配信開始
配信チケット発売中
■疑似ライブ配信:4月18日 (土) 19:00 ~
■アーカイブ配信:準備が整い次第 ~ 4月27日 (月) 23:59
■チケット販売期間:3月20日 (金) ~ 4月27日 (月) 22:00まで
■チケット料金:4,800円(税込)
詳細：https://www.motherbase.co.jp/heian5/
■「BE:FIRST ALL DAY」配信
2026年3月16日(月)配信スタート
https://avex.ffm.to/befirst_all_day
Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay
Produced by SKY-HI, Grant Boutin
■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.タイトル未定
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
▼公演・チケット先行受付の詳細
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
関連リンク
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