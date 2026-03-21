1.早食い

猫がごはんを吐き戻す原因として多いのが「早食い」です。勢いよく一気に食べると、フードが刺激となってしまい、うまく消化できずにそのまま出てきてしまうのです。

例えば、多頭飼いの環境下で別の猫に取られまいと急いで食べる場合や、空腹時間が長かったあとに食べる場合に起こりやすいです。吐いたものがほとんど消化されておらず、フードの形がそのまま残っている場合は早食いの可能性が高いでしょう。

対策としては、一度に与える量を減らして食事の回数を増やす、早食い防止用の食器を使う、静かな場所で落ち着いて食べさせるなどが効果的です。

2.食べ過ぎ

単純に食べ過ぎている場合も、吐き戻しの原因になります。当たり前ですが猫の胃も容量に限りがあるため、一度に大量のフードを食べると消化が追いつかず吐いてしまうことがあります。この点は、人間も同じなので経験がある方も多いはずです。

食欲旺盛な猫や、フードを自由に食べられる環境にある猫は注意が必要です。吐いた後も元気で、しばらくするとまた食べたがる場合は、ご飯の量が多すぎる可能性があります。

体重管理のためにも、年齢や体格に合った適量を守ることが大切です。キャットフードのパッケージに記載されている目安を参考にしつつ、獣医師など専門家に相談しながらフード量を調整してあげましょう。

3.毛玉が胃の中に溜まっている

続いて挙げられる吐き戻しの原因は、毛玉。猫は毎日毛づくろいをするため、こまめに抜け毛を飲み込んでいます。通常は便と一緒に排出されますが、量が多いと胃の中に溜まり通過障害を起こして吐き戻すことがあります。

吐いたものの中に毛が混ざっている場合は、毛玉が原因と考えられます。換毛期は特に起こりやすい時期なので要注意です。

予防のためには、こまめなブラッシングで抜け毛を減らすことが大切。毛玉対策用のフードやおやつを取り入れるのもひとつの方法です。

4.病気のサインの可能性

頻繁に吐く、食欲がない、元気がない、体重が減っているといった様子がある場合は、病気が隠れている可能性があります。食道炎や胃腸炎など消化器の病気が原因になることもあります。

また、吐く回数が増えている、血が混ざっている場合など、見るからに異常だと感じる場合も注意が必要です。このような症状が見られたら、早めに動物病院を受診しましょう。自己判断で様子を見続けるのは避け、可能であれば吐いた回数や内容を記録しておくと診察時に役立ちます。

まとめ

猫の吐き戻しは、日常的な原因で起こることも少なくありません。吐いた後も元気で普段通りに過ごしているなら、まずは食事の与え方や量を見直してみましょう。しかし、回数が多い、元気がないなどの変化がある場合は病気の可能性も考えられます。愛猫の様子をよく観察し、気になる点があれば早めに獣医師に相談することが大切です。

今回の記事を参考に、愛猫が吐き戻ししていないか見守ってあげてください。

(獣医師監修：葛野莉奈)