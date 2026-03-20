プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演し、お笑いタレントやす子へのSNS投稿問題をあらためて謝罪した。

ユーチューバーやタレントとして人気を博したフワちゃんだったが、一昨年8月にやす子への不適切なSNS投稿を理由に、活動を自粛した。昨年12月にプロレスラーとして再起。スターダムのリングに立ち続けている。テレビの生放送番組に出るのは、今回が騒動後、初めてだった。

番組では、フワちゃんのこれまでを大きなボードで紹介。SNS問題についても触れた。「1年半前ですね。ご迷惑をお掛けしました」。頭を下げ、申し訳なさそうに両手を合わせた。

隣に座った歌手でタレントの中尾ミエは「でもこうやって出てくると、ブランクも帳消しになっちゃうね」と、違和感のなさを口に。フワちゃんは「うれしいな、ミエさんは」と表情を緩めて感謝した。中尾はさらに「1年や2年なんて、どうってことないわよ」「ちょっと昼寝してたようなもんよ」と、フォローを続けた。

5日放送の同局「TOKYO 1weekストーリー」でも、活動自粛に言及していた。プロレスで世界進出を目指しており、「せっかく見つけた新しい夢で、元々描いていた世界に行きたい（という夢）が叶ったら、やっぱりあの活動休止にも意味が出てくるんじゃないかな」と語っていた。

フワちゃんは投稿後、やす子に直接、謝罪した。やす子自身も今年2月の書籍イベントに出席した際、「自分はもう全部解決してると思う」と認識を口に。「めちゃくちゃ頑張っていらっしゃるのを知ってるので、超最高の楽しい人生を歩んでいただけたらいいなと思います」と、フワちゃんにエールを送っていた。

同番組は金曜コメンテーターにゲストを呼ぶのが恒例となっている。過去には「アンジャッシュ」渡部建や、「TKO」木下隆行、木本武宏ら、お騒がせ芸能人を果敢に起用。テレビ界の“観測気球”的な役割で注目されている。