¿òÆÁ¥×¥íÃíÌÜ¡¦ÆÁ´ÝÎÞ¡¡£±£¶£¶µåµÚ¤Ð¤º¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯ÇÔÂà¡ÖÎÏÉÔÂ´¶¤¸¤¿¡£¤³¤³¤ËÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¡ÖÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¡¦£±²óÀï¡¢È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±£±£µ¡Ý£¶¿òÆÁ¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤Æ£±²óÀï£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¿òÆÁ¤¬È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¤Ë±äÄ¹½½²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¡¢ÇÔ¤ì¤¿¡£½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿£±£¹£·£¶Ç¯°ÊÍè¡¢£µ£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁªÈ´Âç²ñ¾¡Íø¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¡¦ÆÁ´Ýô¥¶õ¡Ê¤ê¤¯¡ËÅê¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬£±£¶£¶µå¤ÎÇ®Åê¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢²Æ¤³¤½À»ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡µã¤¯¤Ê¡¢¶»¤òÄ¥¤ì¡ª²«¿§¤¯À÷¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤é¤ÎÇï¼ê¤ÈÂç´¿À¼¤¬¡¢¿òÆÁ¥Ê¥¤¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò¶¯¤¯²¡¤¹¡£À¾Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²ù¤·ÎÞ¤ò¿¡¤Ã¤¿ÆÁ´Ý¤Ï¡¢¿´¤ÎÃæ¤ÇÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ²Æ¡¢¹Åç¤ÎÄºÅÀ¤ò³Í¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÉ¬¤ºÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¡È¿òÆÁÀûÉ÷¡É¤Ï¿á¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Âç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡·ãÆ®¤ÇÎÏ¿Ô¤¤¿¡£½é²ó¤ËÆÁ´Ý¤¬£²»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤°¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÅþÍè¡£ÅÄ°æ»ü°¦µ×ÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Îº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£Æó²ó¤Ë¤Ï¼ç¾¡¦¿·Â¼ÎÜÀ»Êá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£Æ£ËÜÀ¿´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤â½øÈ×¤Î¹¶¤á¤Ë¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¹¶Î¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê¤ÏÁªÈ´½Ð¾ì£±£²²ó¤Î¹Ã»Ò±à¾ïÏ¢¹»¡£¼·²ó¤Þ¤Ç¤Ë£´ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢È¬²ó¤ËÆÁ´Ý¤¬°ì»þ¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ËÁê¼ê¤Î¼ººö¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±äÄ¹¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î½½²ó¤Ë°ìµó£¹¼ºÅÀ¡£ºÇ½ªÅª¤ËÂçº¹¤Ç¤ÎÇÔËÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁ´Ý¤Ï½½²óÅÓÃæ¤Ç£±ÅÙ¤Ï¹ßÈÄ¤·¤Æ±¦Íã¤Ø²ó¤ë¤â¡¢ºÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É·×£±£¶£¶µå¤òÅê¤²¤¿¡£ºò½©¤ÎÃæ¹ñÂç²ñ¤ÇÁ´£´»î¹ç¤òÅê¤²È´¤¤¤Æ¤Î£³´°Éõ¤Ç¥×¥íÃíÌÜº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Âç²ñ¡£¤³¤ÎÆü¤âÄ¾µå¤Ï£±£´£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡Ö´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µå¤ÏÁ´¹ñ¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¸«Æ¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿°¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡£¹£³Ç¯¤ÎÁªÈ´Âç²ñ°ÊÍè£³£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ï°ìÈÌÀ¸ÅÌ¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ£Ï£Â¤é¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¹»²Î¤ò²Î¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÆ£ËÜ´ÆÆÄ¡£²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡Ö¤³¤Î¼Ú¤ê¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«ÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£ÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢²Æ¤Ë¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»×¤¤¤ÏÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Î´é¤Ç¤â¤¢¤ëÆÁ´Ý¤Ï¡Ö¿òÆÁ¤ò¹Ã»Ò±à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£²Æ¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¼¡¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï£µ£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£²ù¤·ÎÞ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢£Á£Ì£Ì¿òÆÁ¤ÇÀ»ÃÏ¤ËºÆ¤ÓÌá¤ë¡£
¡¡¡þÆÁ´Ý¡¡ô¥¶õ¡Ê¤È¤¯¤Þ¤ë¡¦¤ê¤¯¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£±£±·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£±£·ºÐ¡£¹Åç¸©Ê¡»³»Ô½Ð¿È¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£ÀéÅÄ¾®£³Ç¯¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹¬ÀéÃæ»þÂå¤ÏÆð¼°¤ÎÉÜÃæ¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥º¤ÇÁ´¹ñÂç²ñ£±£¶¶¯¡£¿òÆÁ¤Ç£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£ºÇÂ®£±£´£°¥¥í¡£
¡¡¡þ¿òÆÁ¡¦¿·Â¼¼ç¾¡Ö¡Ê·è¾¡¤Ç¹ÎÍ¤ËÉé¤±¤¿¡ËµîÇ¯¤Î²Æ¤Ë¡Ø¤¢¤È°ìµå¡Ù¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£²ù¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ²Æ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×