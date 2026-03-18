メイクのプロが買い続ける「安くて本当にいい」愛用コスメ







日常的に頼りたいのは、気兼ねなく使えて、価格以上の満足感をくれる「安くていいコスメ」。けれど、膨大な選択肢から「とくにいい」名品を探すのは、楽しい半面、時間と手間がかかるもの。そこで、日々多くのコスメを試す美容通に愛用アイテムを取材。“ずっと買い続けている”揺るぎないものとは？





【Recommenders/Hair&Make-up Artist】

岡田知子さん（TRON）/＠tomokookada、スガタクマさん/＠sugatakuma







「自まつ毛のように自然に盛れる」

メタルックマスカラ 01 990円／井田ラボラトリーズ



「メタルコームが何より塗りやすい。コームについたマスカラ液をティッシュオフする必要がなく、そのままのせてもダマやムラになりにくく扱いやすい。１度塗りでナチュラルに仕上げるのが好みです」（スガさん） 最後にコームの先端で整えれば、誰でもきれいな束感まつ毛がつくれる。







「ほどよいメイク感がかなう」

ビー アイドル THE アイパレ R 08 1,980円／かならぼ



「シンプルなのにちゃんとメイク感を出せるパレット。右上のブラウンはしっとりとした質感。これを使うだけでデイリーメイクも新鮮に。左下のラメは粒子が大きく存在感も十分。どの色を効かせるかでメイクのイメージを変えられる」（岡田さん） ツヤ・マット・ラメの３質感とハイライトがセットに。







（仕事道具としても手放せない名品）

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