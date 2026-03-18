「品格のあるジェスチャー」悔しさをかみ殺して敵ナインを祝福　米主砲ハーパーの“決勝後の行動”に絶賛の嵐「敗者として理想的な振る舞いだ」【WBC】

敗れてナインが一様に悔しさを表す中で、気高く振る舞い続けたハーパー(C)Getty Images

“ドリームチーム”は、最後の最後で力尽きた。現地時間3月17日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝で、米国代表はベネズエラ代表に2-3で敗戦。日本との激闘の末に準優勝に終わった前回大会の決勝に続いて、またも1点差で涙を呑んだ。

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豪華絢爛な陣容を揃えた米国は、大会前から「優勝の筆頭候補」と位置付けられた。1次ラウンドでは敗退の危機に瀕しながらも、なんとか突破。ただ、国内外からプレッシャーは高まりを見せ、とてつもない重圧と向き合いながら戦ってきた。

ゆえにナインの悔しさは想像に難くない。試合後の表彰式で選手の何人かは勝てなかった歯がゆさから、受け取った銀メダルをすぐに首から外し、憮然とした表情でダグアウトへと下がっていく様子も見られた。

そうした中で脚光を浴びたのは、主砲ブライス・ハーパーの行動だ。2点をリードされた8回裏に値千金の同点2ランを放ち、“勝利の立役者”になりかけていた33歳は、銀メダルを受け取った直後にベネズエラナインの方に歩み寄り、一人ひとりと握手を交わし、ライバルの勝利を祝したのである。