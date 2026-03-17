お見送り芸人しんいち（40）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。過去に失敗した発言を振り返った。

この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、お笑い芸人のみなみかわ（43）、三四郎・小宮浩信（42）、元和牛・水田信二（45）と一緒にゲスト出演。そこで、しんいちは「僕は宝塚の人を攻撃して炎上したことがあります」と話し始めた。

ある番組で「天海祐希さん、俺はなし、という歌をつくったんです」と回想。「好きすぎて、キレイすぎて、完璧な女性すぎて。世の中の男性は全員好きやけど、俺はなしって言ったんですよ」という。

「そしたら宝塚ファンから一斉に口撃がきて、兵庫県の偉いさんから“兵庫にはもう来るな”と言われた。兵庫出禁なんですよ」と話し、これにはかまいたちも苦笑いを浮かべた。

かまいたち・山内は「このネタをあゆ（浜崎あゆみ）の誕生日会で、しんいちが披露していて、最前列で見ていたあゆさんが必死に笑わないようにしていた」と関わり合いたくないリアルな様子を打ち明け、しんいちも笑うしかなかった。